Près de 140 profs de maths additionnent leurs idées pour mieux enseigner

Dans le cadre du 67e congrès de l’Association Mathématique du Québec (AMQ) qui se déroule cette fin de semaine au cégep de Rimouski, près de 140 enseignants de niveau primaire à universitaire de partout dans la province se réunissent pour inspirer et diversifier leurs techniques d'enseignement en mathématiques.

Le congrès de l’AMQ a pour but d’inspirer ceux qui souhaitent améliorer leur expérience d’enseignement.

L’avantage de ce congrès-là, c'est qu’on va chercher de nouvelles idées qu’on peut appliquer dans nos salles de classe. Par exemple, des idées de projets à faire avec nos étudiants, une nouvelle approche pour présenter un concept de mathématiques

Tout au long de la fin de semaine, les participants sont amenés, à travers 24 ateliers, à explorer l’enseignement des mathématiques par différents médiums, comme la pâte à modeler ou le jeu d’évasion.

C’est un espace essentiel pour développer notre culture générale en mathématiques avec des ateliers sur l’histoire des mathématiques, mais aussi parce que cela permet l’échange de pratiques , affirme M. Villeneuve.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Villeneuve (à droite) est professeur de mathématique au cégep de Rimouski. Il pose ici avec ses collègues dans le cadre du 67e congrès de l'Association Mathématique du Québec. Photo : Gracieuseté de Jean-François Villeneuve

Les données massives, un thème d'actualité

C’est l’importance de ces données massives dans nos vies, dans le présent et le futur, qui a inspiré le thème du congrès.

Le professeur du département de mathématique et de statistique de l’Université Laval, Thierry Duchesne, a offert, vendredi soir, une conférence d'ouverture de vulgarisation scientifique également ouverte au public.

Il a parlé de la science des données massives et de leur utilisation pour prédire les comportements individuels dans presque toutes les sphères de l’activité humaine.

Ouvrir en mode plein écran Le congrès de cette année se déroule sous le thème "Les données massives". (Photo d'archives) Photo : ICI Explora

Dans le fond, les données massives, c’est tout ce que je ne suis pas capable de gérer moi-même. Quand il y a trop d’informations dans mon ordinateur et qu’il n’est pas capable de traiter l’information qui arrive, on tombe dans les données massives , explique Jean-François Villeneuve.

Publicité

Une définition plus proche de la communauté scientifique serait que c’est une donnée qui possède au moins un des trois V : volume, variété, vitesse, précise-t-il.

Il explique que l'analyse des données massives comporte de grands avantages, comme en médecine personnalisée, et des risques de dérive. Ce sont les données que l’on utilise pour nous vendre un produit ou savoir notre pensée , explique le professeur de mathématiques. On serait peut-être capable de prendre les médicaments et de les personnaliser à l’individu au lieu de développer des médicaments qui s’adressent à un groupe d’individus.

C’est sur le thème des données massives que les participants sont réunis à Rimouski jusqu’à dimanche.