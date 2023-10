Un marché d’automne au profit du Renfort

Le Centre de rétablissement Le Renfort, situé à Alma, a tenu un marché d’automne samedi pour financer ses activités.

La population était invitée à acheter des produits dans des kiosques d’artisans locaux aménagés dans le stationnement du centre. Une partie de l’argent amassé sera remis à l’organisme qui soutient les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Les intervenants du Renfort ont également profité de l’événement pour faire visiter leurs installations à la population. La directrice générale, Andréa Simard, rappelle que les services offerts s’adressent à n’importe quelle personne qui traverse un moment difficile.

C’est pour toute la population en général qui vit une situation de crise dans sa vie : une séparation, une crise d’angoisse en pleine nuit, il faut que je sorte de mon milieu, il n’y a personne pour me soutenir , énumère-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les gens étaient invités à visiter les locaux de l'organisme. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Deux nouveaux services s’ajoutent à l’offre de l’organisme, soit un salon pouvant accueillir les familles des usagers et un nouveau lit de crise.

Ce deuxième lit permettra d’accueillir pendant une semaine des personnes aux prises avec des difficultés. Mme Simard rappelle toutefois qu’il est nécessaire de passer d’abord par Info-Social 811 pour obtenir les services du Renfort.

Toutes les références transigent via le 811, c’est vraiment important. On ne peut pas se présenter directement ici pour venir bénéficier d’un lit. Donc, la personne va venir se reposer, se déposer ici pour une période de sept jours. On a des intervenants 24/7 qui sont là pour les supporter , indique la directrice générale.

Avec les informations de Mélissa Paradis