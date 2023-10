Au comptoir de prêt de la bibliothèque vivante, à Laurier Québec cette fin de semaine, ne cherchez pas les titres sur les tranches de livres ou le résumé sur une quatrième de couverture. Il y a bien un catalogue pour aider à choisir, mais on ne vous remettra pas de livres aux pages de papier à tourner. Ici, les livres se racontent eux-mêmes puisqu'ils sont de chair et d'os.

Certains livres de À livres ouverts pourraient se trouver dans la section Voyages, d'autres seraient des candidats pour la rangée Drame, mais tous les récits de cette riche bibliothèque ont certainement leur place dans la grande catégorie Sciences humaines.

Issus de 13 pays différents, les immigrants qui agissent à titre de livres vivants racontent un chapitre de leur vie aux visiteurs de cette singulière bibliothèque éphémère, installée entre les boutiques et le brouhaha des consommateurs du centre d'achat. Exit le silence feutré qui vient habituellement avec le concept de bibliothèque.

Victor Ramos est l'un des livres vivants que l'on peut emprunter dans le cadre de « À livres ouverts », à Laurier Québec. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Raconter pour mieux se rencontrer

Près d'un masque, utilisé pour parler de la rencontre avec l'Autre, Victor Ramos philosophe sur ce qu'il a à partager de sa vie commencée au Paraguay. On joue le théâtre de la vie, mais c'est un jeu vrai en même temps , explique, généreux dans son récit, cet anthropologue installé au Québec depuis près de 45 ans

Le titre de mon livre, de mon chapitre , explique-t-il, c'est "du déracinement à l'enracinement" . Les gens qui prennent le temps de s'arrêter pour lire cette histoire de vie en apprennent plus sur le parcours de M. Ramos ou celui des autres livres qui se racontent.

Des usagers de la bibliothèque vivante de la Fondation Monique-Fitz-Back Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

La Fondation Monique-Fitz-Back, organisatrice de l'activité, souhaite que la bibliothèque vivante réussisse à sensibiliser les participants à la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, avec qui ils pourront échanger pour la durée de sa "location" , explique Elise Derome, coordonnatrice de projet à la Fondation.

Elise Derome est coordonnatrice de projet à la Fondation Monique-Fitz-Back Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Ça permet d'entrer en communication avec une personne, de développer l'empathie aussi envers des gens qu'on ne côtoie peut-être pas, qu'on entend et qui deviennent des statistiques , donne comme exemple Mme Derome.

Des liens même entre les livres

L'intimité qui lie l'écrivain au lecteur a maintes fois été analysée dans des dizaines de pages. Dans la bibliothèque vivante, ce lien peut parfois se tisser entre les livres eux-mêmes.

On a des gens qui se sont rencontrés aussi et qui ont eu l'occasion de bâtir des relations entre eux , poursuit Elise Derome. On a une personne qui vient d'Algérie, qui a serré la main pour la première fois à une personne qui est Franco-Algérienne, qui était là au moment où l'Algérie était française. C'est extrêmement significatif pour ces personnes là.

Une poignée de main qui enrichit les pages de leur histoire.

Le concept de Bibliothèque vivante est né au Danemark, en 2000 avec The Human Library. Depuis le début de ce mouvement, qui a maintenant été repris un peu partout dans le monde, l'objectif est de permettre à des gens de briser les préjugés en racontant leur histoire à d'autres personnes qu'elles n'auraient normalement pas rencontrées.

Pas que de vieux livres

Des participants plus âgés disent à la blague faire partie des vieux livres . Le directeur du Centre R.I.R.E 2000, Benoit Tsonga, prend la balle au bond. On ne s'est pas limités seulement aux vieux livres , dit-il, mais quand même des livres jeunes. Des jeunes qui sont intégrés, qui ont adopté la culture québécoise .

Le Centre R.I.R.E 2000, qui appuie les membres de communautés culturelles dans leur intégration, y voit la meilleure façon de faire connaître d'autres modèles, d'enrichir les relations.

Benoit Tsonga Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

La Fondation Monique-Fitz-Back prévoit organiser d'autres bibliothèques vivantes dans trois écoles secondaires de la région de Québec dans les prochains mois.

Avec les informations de Tifa Bourjouane