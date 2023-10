Salon du livre de l’Estrie : des ados au cœur de la programmation

Pour une première fois cette année, le Salon du livre de l'Estrie a mandaté un comité formé de quatre adolescents de 12 à 16 ans qui ont contribué à la création de la programmation de l'événement.

Une soirée ado avec l'auteur Patrick Senécal, de même que des entrevues menées par des adolescents ont été mises à l'horaire. L'objectif est de tout mettre en œuvre pour raviver l'envie de lire chez les jeunes.

Pour la directrice générale du Salon du livre, Catherine Jacques, ces ajouts apportent une bonne dose de dynamisme à l'événement.

C'est vraiment le comité ado qui a décidé ce qu'il y aurait, comme les jeux littéraires. En ce moment, ils sont en train d'enregistrer des balados avec le leur auteur jeunesse préféré. Tous les balados vont être disponibles sur notre site internet après , décrit Catherine Jacques.

Parmi les exposants, l'organisme R3USSIR propose aux jeunes visiteurs de compléter le quiz À go, on lit ! pour déterminer quel type de livre saura leur plaire.

C'est une campagne numérique qui permet aux jeunes de 14 à 20 ans de découvrir leur profil lecteur et il y a des suggestions de lectures qui leur sont faites , décrit Sandra Leriche, la conseillère en contenu et transfert de connaissance pour R3USSIR.

Les adolescents qui remplissent le questionnaire sont dirigés vers l'une des cinq catégories. Des profils qui sont d'ailleurs identifiés sur les livres qu'on retrouve en librairies ou dans leur bibliothèque en milieu scolaire.

On voit des corrélations par rapport à la baisse du stress et de l'anxiété, une meilleure qualité de sommeil et ça développe l'imaginaire et ça sort des écrans.