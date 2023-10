Louiseville réduira la limite de vitesse à 40 km/h

Au printemps prochain, Louiseville souhaite réduire la limite de vitesse permise sur son périmètre urbain à 40 km/h. Une décision qui emboîte le pas à la diminution de vitesse dans les zones scolaires.

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, explique en partie la réflexion par le comportement des automobilistes. Quand on parle de 50 km/h, on a tendance à aller à 54-55 km/h.

Il ajoute que la densité et le caractère étroit des rues rendent la situation d’autant plus dangereuse. Les pistes cyclables de Louiseville se trouvent également directement dans la rue. Ainsi, les cyclistes, les amateurs de patins à roues alignées et les piétons partagent l’espace avec les automobilistes.

Nous autres, on y va pour la sécurité et le bien de tout le monde. Depuis qu’on en a parlé au conseil de ville, je n’ai pas eu d’appels négatifs.

Il ajoute qu’il n’est pas rare que des citoyens se plaignent de la vitesse dans ce secteur.