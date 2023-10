Près du tiers des enfants de maternelle cinq ans sur la Côte-Nord sont considérés comme vulnérables dans au moins un domaine de développement, révèle la troisième Enquête québécoise sur le développement des enfants (EQDEM), réalisée auprès de 78 000 enfants en 2022 par l’Institut de la statistique du Québec.

Plus précisément, ce sont 32,8 % d'entre eux qui sont inclus dans cette statistique comparativement à 29,7 % dans l'ensemble du Québec, plaçant la Côte-Nord au deuxième rang des régions comptant une proportion plus élevée d'enfants vulnérables, après Laval.

L’Institut de la statistique du Québec évalue cinq domaines de développement : la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier ainsi que l’habileté de communication et de connaissances générales.

La Côte-Nord enregistre notamment le pire bilan de la province quant à la proportion d'enfants plus à risque de cumuler un retard quant à leur développement cognitif et langagier ou leurs compétences sociales. Après le Nord-du-Québec, la région arrive aussi deuxième dans les proportions les plus élevées d'enfants vulnérables dans le domaine de la maturité affective.

Proportion d’enfants à la maternelle 5 ans vulnérables par domaine de développement Santé physique et bien-être Compétences sociales Maturité affective Développement cognitif et langagier Habileté de communication et connaissances générales Moyenne provinciale 10,3% 10,6% 11,7% 12,1% 11,5% Côte-Nord 11,5% 14,5% 15,3% 15,7% 13,2% Source : Institut de la statistique du Québec

Ces résultats n'ont rien de surprenant, selon Geneviève Villeneuve, cheffe intérimaire de service régional en prévention et promotion à la direction de santé publique pour le CISSS de la Côte-Nord.

C’est malheureux, mais il ne faut pas oublier que la collecte de données s’est faite durant la pandémie, donc c’est important d’en tenir compte dans l’interprétation des résultats , rappelle-t-elle lors d'une entrevue à l'émission Boréale 138 vendredi.

Elle précise toutefois que même si les résultats sont préoccupants, la tendance est également à la hausse dans l’ensemble de la province.

Le taux d’augmentation est plus élevé sur la Côte-Nord comparativement au reste du Québec, mais on remarque qu’on n’est pas la seule région à voir nos statistiques augmenter , soutient Mme Villeneuve.

Cette dernière explique les résultats notamment par l’immensité du territoire nord-côtier. Les activités qu’on met en place sont diluées un peu partout, ce n’est pas concentré dans un seul et même endroit , explique-t-elle.

L'heure est aux solutions

Au cours des prochaines semaines, le CISSS de la Côte-Nord prévoit organiser des rencontres dans chaque MRC de la région pour rassembler les intervenants du milieu afin de trouver des solutions.

L’étude nous a vraiment permis de réaliser qu'il y a un trop grand nombre d'enfants qui n’ont pas les outils nécessaires, les acquis, pour la rentrée à la maternelle , affirme Geneviève Villeneuve.

Elle ajoute que le choix des actions qui seront posées à la suite de ces rencontres est primordial.