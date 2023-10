La France en alerte après la mort d’un enseignant dans un attentat islamiste

Deux des monuments français les plus connus au monde, le Musée du Louvre et le château de Versailles, ont été évacués et fermés samedi, au lendemain d'une attaque islamiste dans le nord de la France, placée depuis en état d'alerte.

Un professeur de français, Dominique Bernard, a été poignardé à mort vendredi devant un collège-lycée d'Arras par un jeune homme radicalisé, né dans la république russe à majorité musulmane d'Ingouchie, qui a blessé trois autres personnes.

Nous ne céderons rien à la violence. Nous lui ferons face et nous la combattrons , a assuré samedi la première ministre Élisabeth Borne, qui a relevé la veille le niveau d'alerte Vigipirate au niveau urgence attentat , le plus élevé de ce dispositif de sécurité, qui permet la mobilisation exceptionnelle de moyens.

Ouvrir en mode plein écran Un policier antiémeute monte la garde après qu'un homme armé d'un couteau eut tué un enseignant dans un lycée du nord de la France. Photo : AP / Michel Spingler

Jusqu'à 7000 soldats de la force Sentinelle (lutte antiterroriste) vont être déployés sur le territoire d'ici à lundi soir et jusqu'à nouvel ordre , a annoncé l'Élysée samedi.

Samedi, le Louvre et le château de Versailles ont été la cible d'alertes et évacués.

Le plus grand musée du monde, situé au cœur de Paris, a annoncé vers midi devoir exceptionnellement fermer après avoir reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs , a précisé une porte-parole à l' AFP .

Quelques heures plus tard, c'est le château de Versailles, à l'ouest de la capitale, qui a été évacué après une alerte à la bombe passée par un message anonyme sur le site moncommissariat.fr , a appris l' AFP de source policière.

Le meurtre du professeur à Arras a provoqué une onde de choc, en particulier dans le monde enseignant, dans un contexte marqué par les craintes d'importation en France du conflit entre le Hamas et Israël.

Un lien avec la situation au Proche-Orient

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé qu'il existe un lien entre ce qu'il s'est passé sans doute dans le Proche-Orient et le passage à l'acte de l'assaillant.

Cet attentat survient près de trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020, peu après être sorti de son collège en banlieue parisienne, pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression.

Une minute de silence sera respectée dans les établissements scolaires de France lundi à 14 h. Je souhaite que lundi soit une journée de solidarité pour nos professeurs , a déclaré le ministre français de l'Éducation, Gabriel Attal.

Des forces de sécurité patrouillaient samedi devant la cité scolaire Gambetta, à Arras, où une cellule psychologique a été établie.

C'est mieux de laisser le lycée ouvert, que tout le monde puisse venir, parler, pour faire son deuil , a fait valoir Camille, 17 ans, une élève du lycée qui a assisté à l'attaque. Pour elle, il s'agit d'une façon de montrer qu'il faut résister au terrorisme .

Onze personnes ont été placées en garde à vue, dont l'assaillant, Mohammed Mogouchkov, âgé d'une vingtaine d'années, qui a été interpellé dans la cour du lycée, où il avait été scolarisé antérieurement.

Depuis son arrestation, il ne s'est pas expliqué sur les faits , a indiqué à l' AFP une source policière.

Plusieurs témoins l'ont entendu crier "Allah Akbar" , selon des témoins.

Parmi les personnes également en garde vue figurent plusieurs membres de la famille de l'assaillant : sa sœur, sa mère, son oncle et deux de ses frères, dont un a été extrait de la cellule où il est détenu pour association de malfaiteurs terroriste .

Mohammed Mogouchkov, fiché pour radicalisme et qui faisait l'objet d'un suivi récent de la part de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), était sous écoute. La DGSI l'avait interpellé la veille des faits pour vérifier s'il n'avait pas d'arme sur lui et pour regarder son téléphone, notamment les messageries cryptées , selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

De nationalité russe, il est arrivé en France en 2008, selon une source policière.

Il est passé à l'acte au moment de l'intercours, à 11 h, heure locale, vendredi.

Dominique Bernard s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies , a souligné le président français Emmanuel Macron, qui a appelé les Français à faire bloc face à la barbarie du terrorisme islamiste .