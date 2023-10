Des conseils d’experts pour bien préparer sa maison à l’hiver

Après un week-end de l'Action de grâce marqué par des températures douces, l’automne s’est bien installé en Alberta. Il s'agit du moment, selon des spécialistes de l’entretien des maisons, de faire quelques vérifications afin de ne pas avoir de mauvaises surprises une fois l’hiver venu.

Quand la température commence à changer, les appareils commencent à fonctionner et […] il pourrait arriver qu'une pièce ou un élément technique de la chaudière ne marche pas , explique Andrew Cook, plombier-chauffagiste à Edmonton, dirigeant de l’entreprise AGC plumbing and heating.

À son compte depuis deux ans, il est souvent appelé à cette période de l’année. Cette fois, c’est Alexandria Brenneis, une résidente veuve de plus de 80 ans qui l’a contacté quand elle a remarqué que la température baissait la nuit et que l’air restait frais chez elle.

Parmi les pièces qui peuvent être endommagées dans une chaudière à gaz, on retrouve le thermocouple qui contrôle la présence de la flamme de la veilleuse. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

[À cette période de l’année] on ne sait jamais si on va avoir 5 ou 6 degrés ou -5 ou -6 degrés Celsius. […] Je craignais que si je ne faisais pas réparer les choses maintenant, j'aie eu un plus gros problème plus tard , explique la propriétaire.

Andrew Cook a donc changé son ventilateur et s’est assuré que son nouveau thermostat fonctionne bien. Selon lui, chez ce modèle de chaudière, le plus répandu dans la province, il est aussi courant que le filtre soit endommagé.

Ce n’est pas une partie qu’on peut remplacer une fois pendant la saison de chauffage, entre novembre et mars, on doit changer le filtre de l'air parfois quatre ou cinq fois selon la qualité de l'air à la maison , souligne-t-il.

Le toit, loin des yeux, loin du cœur

Perchés sur le toit d’une résidence dans le sud d’Edmonton, Demitrius Alexandropoulos et l’un de ses employés s’affairent à vérifier l’état d'un endroit qu’on ne regarde pas souvent. Loin des yeux, loin du cœur , dit, amusé, le dirigeant de DWIGHT’s roofing.

Quand on ne regarde pas, on ne sait pas. Et ce n'est que lorsque l'eau arrive que l'on se rend compte qu'il y a un problème. Comme pour votre voiture, vous ne le savez pas toujours jusqu'à ce qu'elle commence à faire un bruit bizarre ou qu'elle se mette à clignoter.

À la tête de l’entreprise depuis une vingtaine d’années, le patron connaît bien les risques associés aux conditions climatiques rudes. Nous avons des variations de 70 degrés, nous descendons à -40, nous montons à plus de 30 degrés , explique-t-il.

Pensez donc qu'il s'agit d'un toit en asphalte. Nous avons des routes en asphalte là où nous vivons et nous avons beaucoup de nids-de-poule. Nous avons beaucoup de problèmes avec nos routes par rapport au Texas. Les cycles de gel et de dégel détruisent nos routes et nos toits. Il faut donc vérifier les toits au fil du temps.

Demitrius Alexandropoulos, couvreur depuis plus de vingt ans en Alberta, explique que la plupart des assurances exigent une inspection des toits lorsque ceux-ci ont plus de 15 ans. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

Le couvreur indique qu’après les premières gelées, observer si son toit est couvert de givre uniformément est une manière de détecter si un problème existe. Vérifier si de petits gravillons se sont amassés dans la gouttière est une autre habitude facile à adopter, car cela est un signe que certains bardeaux peuvent être abimés, met-il en garde.

Demitrius Alexandropoulos rappelle tout de même qu’un toit a une durée de vie moyenne de 15-20 ans et qu’appeler un spécialiste régulièrement, surtout après une tempête, reste la meilleure manière de ne pas avoir d’infiltration ou d’autre mauvaise surprise coûteuse.