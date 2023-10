Un salon du livre pour tous les goûts à Dieppe

Le 33e Salon du livre de Dieppe se tiendra du 18 au 22 octobre. Le président d’honneur de cette année, l’auteur jeunesse Denis Boucher, promet une programmation qui saura plaire à tous.

Plus d’une quarantaine d’auteurs francophones y participeront et des kiosques de 80 maisons d’édition seront sur place.

Quelque soixante activités, dont des lancements de livres, des conférences, des causeries, des tables rondes, des clubs de lecture et des ateliers, sont à l'horaire.

La cérémonie d’ouverture et le lancement automnal des Éditions Perce-Neige auront lieu le jeudi 19 octobre au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Vendredi, une soirée littéraire sera organisée à La Caserne du centre des arts et une soirée de poésie est prévue samedi à la Maison Doiron.

L’auteur et scénariste Jacques Savoie participera également à une causerie sur La Patente, le 21 octobre.

Une table ronde organisée le 22 octobre rendra hommage à l'auteur de We Were Not the Savages, l'historien mi'kmaq Daniel N. Paul, décédé en juin.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Paul, un aîné mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, a documenté les détails souvent douloureux de l'histoire de son peuple. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Il y en a vraiment pour tous les goûts. Toutes les heures, toutes les minutes, il y a quelque chose. C’est fantastique , affirme Denis Boucher.

Plusieurs Acadiens figurent dans la programmation du Salon du livre de Dieppe, notamment Carolle Arseneault, Sébastien Bérubé, Caroline Bélisle, Paul Bossé, Alain Deneault, Samira Farhoud, Jeanne d’Arc Gaudet, Gabriel LeBlanc, Sonya Malaborza, Émilie Turmel et Josépine Watson.

La créature de la Petitcodiac

Le président d’honneur de cette année, Denis Boucher, est un habitué du Salon du livre de Dieppe. Il y présentera d’ailleurs le 10e roman de sa série jeunesse Les Aventures des Trois Mousquetaires, La créature de la Petitcodiac.

Ouvrir en mode plein écran « La créature de la Petitcodiac » paraît aux Éditions Bouton d’or Acadie. Photo : éditions Bouton d'or Acadie

Une exposition grand format des pages couvertures des romans jeunesse de Denis Boucher sera aussi exposée au Centre des arts et de la culture pendant le Salon du livre. Les œuvres sont signées par l’illustrateur Paul Roux.

Moi j’ai grandi avec le Salon du livre de Dieppe. J’étais là dès les premiers instants. C’est une belle marque de reconnaissance , affirme le président d’honneur.

La programmation complète est accessible sur le site Internet du Salon du livre de Dieppe (Nouvelle fenêtre).

Avec les informations de l’émission Michel le samedi