Mandat de grève pour les syndiqués CSN du CISSS-AT

Les syndiqués CSN du CISSS-AT ont voté à 98 % pour un mandat de grève pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée à exercer au moment jugé opportun.

Une tournée d’assemblées générales des syndicats du secteur public membres du Front commun s'est tenue dans la région.

Le personnel paratechnique, auxiliaire et de métiers du CISSS-AT qui ont été appelés à voter sont au nombre de 1800.

Le vote majoritaire en faveur d'un mandat de grève est un message clair des employés qui ne sont pas satisfaits des offres gouvernementales sur la table, indique le syndicat.

Ce qui est clair dans ce message, c'est que les travailleuses et les travailleurs du CISSS AT de la catégorie B, qui représentent notamment le personnel de soutien, ce que j'appelle habituellement la colonne vertébrale du réseau sont mécontents de la proposition du gouvernement, qui maintient notamment son offre salariale en disant que 9% sur 5 ans, c'est suffisant même si ça entraînerait automatiquement un appauvrissement des travailleuses et des travailleurs , rappelle le président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN) Félix-Antoine Lafleur.

Ouvrir en mode plein écran Félix-Antoine Lafleur, président de la CSN pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le responsable syndical insiste pour dire que le principal point de discorde avec l'employeur concerne les salaires. D'abord et avant tout ce qu'on veut faire, c'est de donner une chance à la négociation et donc la fenêtre est ouverte pour le gouvernement de retourner s'asseoir aux tables et de faire de réels progrès. Par contre, il faut savoir qu'on ne nous prendra pas pour des valises, et qu'aux tables de négociations, il devra avoir une réelle volonté du gouvernement de progresser dans la négociation, sinon malheureusement on ira en grève , insiste le représentant syndical.

Les membres du Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue ont aussi approuvé à 94,5 % un mandat de grève pouvant aller jusqu'à une grève générale illimitée.