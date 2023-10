Une éclipse solaire partielle, dite annulaire, sera visible au Canada ce samedi. Les résidents du sud-ouest de la Colombie-Britannique sont au meilleur endroit pour observer cette l'éclipse en matinée, mais la Lune couvrira aussi, plus discrètement, le Soleil dans l'est en début d'après-midi.

Au Québec, l'éclipse sera visible entre 12 h 11 et 14 h 23 , indique la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) sur son site web.

À Montréal, le Soleil sera éclipsé à un maximum de 17 % lors du maximum de l'éclipse à 13 h 17. Cependant ailleurs au Canada le maximum pourra être de 79 % , y précise -t-on.

À Toronto, le maximum de l'éclipse aura lieu à 13 h 10, lorsque 27 % de l'astre sera couvert.

Ouvrir en mode plein écran Le degré d'obscuration du Soleil varie grandement selon l'endroit où l'on se trouve. Photo : NASA (Graeme Bruce, Allison Cake/CBC)

Même si la majeure partie du soleil sera couverte ce week-end, ne vous attendez pas à remarquer une réelle diminution de la lumière du jour. Cela signifie également qu’il ne faut pas regarder directement le Soleil sans une protection adéquate.

Publicité

Vous devez toujours observer le Soleil avec prudence et vous assurer que la méthode que vous utilisez est sécuritaire , affirme Paul Delaney, professeur émérite au département de physique et d'astronomie de l'Université York à Toronto. L'image projetée est sans doute le meilleur moyen : il s'agit de projeter une image du Soleil depuis un télescope sur un morceau de papier ou un autre support.

Il existe également des possibilités de visionnage en ligne si vous n'avez pas de protection oculaire ou si le ciel est couvert.

La NASA diffusera l'éclipse de 11 h 30 à 13 h 15 HNE sur sa chaîne YouTube.

Qu'est-ce qu'une éclipse annulaire?

Lors d'une éclipse annulaire, la Lune est un peu plus éloignée de la Terre que durant une éclipse totale, et son diamètre semble donc, de notre point de vue, légèrement inférieur à celui du Soleil -- ce qui produit cet anneau orange.

Ouvrir en mode plein écran Une éclipse annulaire totale. Photo : Agence Spaciale Canadienne

Alors que des éclipses solaires de tout type se produisent en moyenne deux fois par an quelque part sur Terre, les éclipses annulaires sont plus rares , indique le professeur Delaney.

Publicité

La Lune doit être plus éloignée de la Terre que d'habitude et être correctement alignée avec le Soleil pour que l'éclipse annulaire se produise. Cette combinaison se produit en moyenne une fois tous les deux à trois ans.

Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais est aussi 400 fois plus loin, c'est pourquoi les deux astres apparaissent d'une taille similaire depuis la Terre.

La prochaine éclipse du Soleil totale sera visible au Canada le 8 avril prochain. La bande d'ombre du maximum de l'éclipse balaiera alors le Mexique, les États-Unis et l'est du Canada. Cette fois, ce seront les Canadiens de certaines parties de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador qui auront le meilleur point de vue.

Avec des informations de La Presse canadienne, l'AFP et CBC.