Les communautés vivant dans les régions nordiques sujettes au manque ou aux changements drastiques de luminosité pourraient bénéficier d'une conception architecturale utilisant davantage la lumière artificielle et les couleurs, selon une chercheuse de l’Université Laval.

Lorsqu’on habite dans le Nord, l’humain peut vraiment être affecté par le manque de lumière et le froid, donc on est souvent obligé de rester à l’intérieur et ça peut avoir des effets nocifs , avance Carolina Espinoza-Sanhueza, doctorante à la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval, à l'émission Boréale 138 vendredi.

La chercheuse rappelle que la lumière joue un rôle important sur le corps, les hormones, la régulation de l’humeur et le rythme circadien.

L’objectif du projet est d’intégrer la biophilie dans l’architecture nordique, c’est-à-dire d’intégrer des éléments de la nature avec des changements directs, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur , explique celle-ci, concernant ses travaux de recherche dont les conclusions ont été publiées en septembre dans la revue Indoor and Built Environment.

Elle ajoute que le but du design biophilique est d’améliorer le sentiment de bien-être des individus en adaptant leur environnement à leurs besoins biologiques.

Ouvrir en mode plein écran Carolina Espinoza-Sanhueza affirme qu'il est important d'ajouter de la couleur sur les murs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Thibault-Delorme

Peindre ses murs

La chercheuse suggère donc de choisir la couleur des murs selon l'état d'esprit recherché. Lorsque la lumière artificielle est en contact avec une surface rouge ou bleue, ça peut permettre de modifier la façon dont notre cerveau perçoit les informations , précise Mme Espinoza-Sanhueza.

Il faut choisir la couleur des murs en fonction de nos besoins, de nos goûts ou encore, de ce qu’on souhaite accomplir dans la pièce.

Cependant, lors de ses recherches, celle-ci a observé que certaines personnes craignent d’assombrir leur maison ou leur espace de travail en ajoutant de la couleur sur les murs. Toutefois, l’étude de Carolina Espinoza-Sanhueza démontre que l'impact de la couleur sur le niveau de luminosité d’une pièce est faible .

Elle propose également d’investir dans un système d’éclairage ajustable au niveau de l'intensité. Elle estime que l’humain a besoin de changement de couleur et d’intensité de lumière au fil de la journée.