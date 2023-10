« Nous, on est pour le tramway, on appuie le tramway depuis le début, alors je le réitère, on veut un réseau structurant », a déclaré le ministre responsable de la Capitale-Nationale, refusant cependant de participer à la joute de mots entre élus qui dure depuis jeudi.

Attrapé à la volée lors de la Grande marche organisée par Pierre Lavoie à Québec, le ministre Julien n'a pas répondu précisément à une partie de la question qui lui était posée, à savoir si c'était son rôle de rallier les appuis dans le dossier de tramway.

Son point de vue était souhaité après les diverses déclarations des derniers jours dans le dossier. Vendredi, piqué par des déclarations de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, le maire de Québec craignait de ne pas avoir tout le soutien de Geneviève Guilbault pour la réalisation du tramway. Si elle n'en fait pas la démonstration rapidement, on arrivera à la conclusion qu'elle ne sera pas la bonne porteuse , a déclaré le maire de Québec, en visite à Bruxelles, en Belgique, vendredi.

Jeudi, la ministre Guilbault n’avait pas fait allusion au projet de tramway devant l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ). Elle s’était justifiée par la suite en affirmant qu'elle souhaite mettre de l'avant des projets de transports en commun moins médiatisés que le tramway de Québec. Mme Guilbault avait toutefois assuré que son gouvernement participerait à l'effort, mais insinuait que le fédéral, lui, pourrait faire d'autres choix en raison des dépassements de coûts prévus. Actuellement, il n'y a pas plus de programmes qui couvrent les infrastructures au fédéral. Alors, je ne sais pas où il pense qu'il va trouver l'argent. S'il [Jean-Yves Duclos] a une réserve quelque part pour financer des projets d'infrastructures au Québec, je serai très heureuse d'en parler avec lui , a-t-elle affirmé.

Le ministre Duclos a répliqué en rassurant la ministre de l'existence de deux programmes fédéraux qui pourraient être utilisés pour financer la part d'Ottawa.

Samedi matin, Jonatan Julien a donc pris un ton rassurant, ne s'immisçant pas entre les élus, mais ajoutant tout de même ceci : On attend naturellement les chiffres que [le maire] va déposer le 2 novembre .

« Plein d'autres beaux projets » pour Québec

Jonatan Julien a profité d'un court arrêt devant le micro de Radio-Canada pour rappeler d'autres projets qui reçoivent l'appui de la CAQ dans la région de Québec. Il a toutefois mis fin rapidement aux questions.

Il ne ressort rien de plus précis de la part du ministre responsable de la Capitale-Nationale sur les projets qu'il a nommés : la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain, on s'en vient avec un projet audacieux, ambitieux ; un projet de remplacement à la zone InnoVitam, la zone d'innovation, effectivement, n'aura pas lieu, mais on travaille avec le ministère de l'Économie sur des beaux projets, on vous revient là-dessus ; et le projet de l'achat de Rabaska : il y a Rabaska à Lévis aussi qu'on travaille avec le [ministère de l'Économie et de l'Innovation] .

avec la collaboration de Magalie Masson