Vers des logements plus abordables à Bécancour

Avec l’arrivée de la filière batterie à Bécancour, la demande de logements génère une forte pression sur le marché immobilier. Pour atténuer cette explosion, la Ville de Bécancour se prépare à mettre en œuvre une politique de logements abordables sur son territoire.

Bécancour supportera des projets immobiliers en échange d’un engagement des promoteurs : celui qu'une fraction de leurs nouvelles constructions comprenne des habitations locatives à un loyer inférieur de 10 % au prix du marché.

Dans le contexte actuel, on le voit, on l’entend, il y a de moins en moins de logements disponibles , indique la mairesse de Bécancour, Lucie Allard.

La Ville a commandé une étude pour évaluer la situation et connaître l’éventail des moyens à sa disposition pour mettre sur pied le projet. Une aide financière directe, un taux de taxation réduit, une modification au zonage des terrains font partie des outils qu’envisage de mettre sur pied Bécancour.

La Ville considère aussi acheter des bâtiments d'habitations qu’elle offrirait en location par l’entremise d'un organisme sans but lucratif.

On entend des craintes dans la population avec la croissance rapide qui arrive chez nous et le marché qui est sans cesse en augmentation.

Un contexte économique de plus en plus difficile

On a le souci de s'assurer que nos familles puissent être logées convenablement , souligne la mairesse.

La pression sur le marché immobilier est de plus en plus forte aux abords de la filière batterie. Laurent Corbin, propriétaire d’une maison de chambres et courtier immobilier à Bécancour, explique qu’il tient une liste d’attente pour ses chambres en location.

Il y a des gens qui ont d’autres plans B, qui vont jusqu’à Trois-Rivières pour se loger. Il y a des gens de la construction qui ne trouvent pas de place pour se loger ce qui fait qu’ils voyagent soir et matin.

En attente d’une chambre disponible dans le secteur de Gentilly, un homme aurait dormi dans sa voiture pendant une semaine.

Des propriétaires refusent également des offres d’achat soumises sur leurs immeubles par des entrepreneurs pour offrir eux-mêmes les chambres en location.

Avec les informations de Louis Cloutier