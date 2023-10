La forte croissance de la population du Nouveau-Brunswick exerce une pression rarement vue sur les écoles de la province. Seulement dans les écoles du District scolaire francophone Sud (DSFS), on a accueilli à la rentrée 788 élèves de plus que l’an passé.

Le district est préoccupé par l’espace de plus en plus restreint dans cinq de ses écoles.

Cela cause différents défis. À l’École Mathieu-Martin de Dieppe, par exemple, des élèves doivent utiliser le gymnase d’une autre école située à proximité.

Même après avoir ajouté deux classes mobiles, le Centre scolaire Samuel-de-Champlain, à Saint-Jean, manque de d'espace d'intervention pour les nouveaux arrivants et l'adaptation scolaire. Le DSFS doit donc louer des locaux dans dans la communauté, au coût de 40 000 $ par an.

Le Centre scolaire Samuel-de-Champlain est situé à Saint-Jean. (Photo d'archives)

Le problème est similaire à Fredericton, où l’École Sainte-Anne est au maximum de sa capacité, même avec deux classes mobiles. Des élèves doivent utiliser le gymnase de l’Université du Nouveau-Brunswick, ce qui occasionne des frais d’utilisation et de transport.

Des parents à Moncton ont récemment écrit au gouvernement provincial pour réclamer de l’aide face à une situation qu'ils qualifient de critique à l’École Saint-Henri.

La cafétéria a été transformée en salle de classe et quatre classes-roulottes ont été installées dans la cour d’école. L’hiver approche et ces roulottes ne sont pas encore chauffées, ni reliées au bâtiment principal.

Quatre classes mobiles ont été installées sur le terrain de l'École Saint-Henri.

Dans un courriel vendredi à Radio-Canada, le DSFS indique par ailleurs que l’École Sainte-Bernadette, à Moncton, a également atteint sa capacité maximale.

L’Odyssée, la seule école francophone pour les élèves de la 9e à la 12e année de Moncton, sera elle aussi dans cette situation d’ici deux à trois ans.

Les demandes du district scolaire

Le DSFS a interpellé le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et réclame des gestes le plus tôt possible.

Le district a aussi besoin de trois immeubles scolaires de plus pour la zone desservie par Samuel-de-Champlain, un de plus autour du Carrefour Beausoleil à Miramichi, et un autre dans le Grand Moncton.

Le Carrefour Beausoleil, à Miramichi, à l'été 2018.

Les instances scolaires pressent aussi le gouvernement de mettre en marche des projets d’agrandissement ou de réaménagement de l’École Samuel-de-Champlain, du Carrefour Beausoleil et de l’École Mgr-Marcel-François-Richard à Saint-Louis-de-Kent.

Pas d’engagement précis de la province

Du côté du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, on admet que le nombre d'élèves inscrits connaît une forte augmentation.

Plus 3400 nouveaux élèves sont entrés dans le système scolaire depuis octobre 2022, dont 1700 lors de la rentrée de cette année, a indiqué un porte-parole dans un courriel.

Cette croissance signifie que nous sommes passés d'une baisse des inscriptions et de fermetures d'écoles à une période où nos écoles sont pleines et où il est nécessaire de construire de nouvelles capacités , reconnaît le ministère.

La province ne spécifie pas comment elle compte s’attaquer concrètement au problème. Dans son courriel, le ministère indique simplement que les districts doivent soumettre leurs priorités — ce que le DSFS assure avoir fait — et que le gouvernement détermine quels sont les besoins les plus cruciaux.

D’après les informations de Margaud Castadère et d’Océane Doucet