Projet de verdissement au parc du Bassin à Chicoutimi

Un projet de verdissement du parc du Bassin dans l'arrondissement de Chicoutimi à Saguenay a lieu samedi.

À l'initiative du Conseil régional de l'environnement et du développement durable (CREDD) une dizaine d'arbres et 250 fleurs seront plantés près du stationnement du parc de planche à roulettes et de la petite maison blanche.

L'inauguration officielle aura lieu vers midi.

L'objectif de cette initiative est de réduire les îlots de chaleur en remplaçant l'asphalte par des végétaux. L’initiative s’inscrit dans le projet Sous les pavés du CREDD . Les citoyens ont également été consultés pour ce projet.

On a rencontré les citoyens pour savoir ce qu'ils pensaient du projet et on enlevait comme une case de stationnement et un peu plus au final. Puis c'était quoi les besoins? C'était quoi qu'il aimerait avoir, parce qu'on était ouvert à toutes sortes de choses. Avec la communauté du skatepark, on s'est fait beaucoup encadrer , a expliqué la chargée de projet du CREDD , Catherine Robin.

Le projet Sous les pavés bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Action-Climat Québec.