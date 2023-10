Des travaux de nuit à Lévis entraîneront la fermeture de l’autoroute 73

Des travaux effectués par les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) entraîneront la fermeture complète de l’autoroute 73 dans les deux directions, dans la nuit de dimanche à lundi, ainsi que la fermeture de plusieurs bretelles d’accès.

Dès 21h dimanche, l’autoroute 73 nord sera complètement fermée, ainsi que la bretelle de l’autoroute 73 nord vers l’autoroute 20 ouest. La route sera de nouveau accessible à 5h30 le lendemain matin, soit le lundi 16 octobre.

Le MTMD suggère de faire un détour par l’autoroute 20 en direction est, la route 175, l’avenue des Églises (échangeur 314) ou encore l’autoroute 20 ouest.

Dès 22h dimanche et jusqu’à 5h lundi matin, il y aura aussi la fermeture complète de la bretelle de l’autoroute 73 sud vers l’autoroute 20 ouest.

Publicité

Le détour s’effectuera par l’autoroute 73 sud, la rue Beaulieu (échangeur 128), l’autoroute 73 nord, l’autoroute 20 en direction est, l’avenue des Églises (échangeur 314) et l’autoroute 20 ouest , indique par écrit le MTMD .

D’autres chantiers sont prévus plus tard dans la semaine, notamment les 18 et 19 octobre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, de 21h à 5h, il y aura aussi une fermeture complète de la bretelle de l’autoroute 20 est vers l’autoroute 73 nord, en direction du pont Pierre-Laporte.

Le MTMD indique de faire le détour par l’autoroute 20 est, la route 175, l’avenue des Églises (échangeur 314) et l’autoroute 20 ouest.

Les 18 et 19 octobre, encore entre 21h et 5h30, le lendemain matin, il y aura aussi une fermeture complète de l’autoroute 73 sud. Dans ce cas-ci, un détour est possible par l’autoroute 20 en direction ouest, la route des Rivières (échangeur 311) et l’autoroute 20 est.

Des entraves sur l’autoroute 20

Lors de ces différents travaux, le ministère fait savoir que des entraves partielles sur l’autoroute 20, dans les deux directions, sont aussi à prévoir, également entre 21h et 5h30.

Publicité

En tout temps, une voie demeurera ouverte à la circulation dans chaque direction , précise le MTMD dans un communiqué de presse.

Le Ministère est conscient des inconvénients causés par ces travaux, lesquels sont nécessaires pour assurer la sécurité des usagers.