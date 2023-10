Willie Lirette, éducateur et bâtisseur en Acadie, est décédé, a fait savoir vendredi la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC).

Willie Lirette est un des bâtisseurs de l'Acadie. Nous souhaitons rendre hommage à cet homme de conviction, qui a su faire avancer des dossiers cruciaux pour les personnes aînées de la francophonie canadienne , a déclaré Solange Haché, présidente de la FAAFC , dans un communiqué, vendredi.

L’organisme estime que M. Lirette a joué un rôle de premier plan dans la relance de la fédération, dont il a été président de 2003 à 2008.

Très impliqué dans sa communauté, il a été un modèle d’engagement et a eu un impact important sur la vitalité de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick , selon la fédération, qui lui avait décerné le Prix national du leadership en 2014.

Dans les années 1970, Willie Lirette a été le premier directeur de l’École Clément-Cormier, à Bouctouche. Il a occupé ces fonctions pendant sept ans.

L'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick lui a remis son Prix du mérite en 1991. M. Lirette a plus tard présidé la Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick de 1995 à 1999.