Une déclaration pro-Palestine de ses associations étudiantes choque l’Université York

L'Université York a réagi vivement à une déclaration conjointe faite par ses trois associations étudiantes sur la guerre Israël-Hamas, arguant que la « liberté d'expression a des limites ».

Dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter, l'université a qualifié la déclaration partagée par les associations étudiantes de provocatrice . De plus, une organisation de défense des droits des juifs a condamné lesdits propos des associations.

Plus tôt, dans une déclaration publiée sur les médias sociaux jeudi, les trois associations étudiantes ont exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien en Palestine et dans la diaspora mondiale et ont affirmé soutenir leur lutte continue contre le colonialisme, l'apartheid et le génocide commis par des colons .

Forte réaction

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

L'université a appelé les dirigeants de ces associations étudiantes à clarifier immédiatement ses propos et à rejeter fermement tout acte de violence ou de discrimination à l'encontre des étudiants juifs et d'autres membres de la communauté.

Publicité

La liberté d'expression a des limites et s'accompagne de responsabilités. Elle ne doit jamais encourager ou justifier la violence contre des civils non armés , a souligné l'université. Suggérer le contraire est abhorrant et ne reflète ni les opinions de l'Université York ni la perspective de plusieurs milliers d'étudiants de l'Université York.

L'université a également exhorté les dirigeants des associations étudiantes à réaffirmer leur engagement envers la non-violence et la sécurité de tous leurs membres .

Génocide

La déclaration a été faite de manière conjointe par York Federation of Students, York University Graduate Students' Association et Glendon College Student Union [la Fédération des étudiants de l'Université York, l'Association des étudiants des cycles supérieurs de l'Université York et l'Association des étudiants du Collège Glendon, traduction libre].

La déclaration conjointe qualifie l'attaque par le Hamas comme un acte fort de résistance contre le soi-disant Israël . Elle critique également Israël pour ses frappes aériennes sur Gaza, accusant le pays de bombarder des quartiers résidentiels, d'utiliser des bombes au phosphore blanc et de couper l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'électricité et aux fournitures médicales .

L’armée israélienne a utilisé le phosphore blanc par le passé. De plus, Human Rights Watch a accusé Israël d’utiliser l’arme chimique à Gaza et au Liban depuis le début du conflit.

Publicité

Les associations étudiantes ont également critiqué l'université. La déclaration affirme qu'elles répudient les positions de l'administration sur le conflit alors [que l’université] utilise sa plateforme pour obscurcir l'occupation continue de la Palestine et s'absoudre de leur rôle dans le génocide en cours .

Notre engagement envers la lutte du peuple palestinien pour l'autodétermination et la libération demeure inébranlable , indique la déclaration des associations étudiantes.

Nous sommes fermement solidaires de ceux qui résistent à une telle oppression, contribuant activement à la lutte légitime pour la justice contre les nations coloniales. En tant qu'associations étudiantes, nous avons la responsabilité de sensibiliser et de soutenir la libération de la Palestine et toutes les luttes pour la souveraineté autochtone.

Déclaration incendiaire

Les Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les Études sur l'Holocauste (ACSWEH) ont condamné la déclaration des associations étudiantes, la qualifiant d' incendiaire et de tentative de glorifier le Hamas. Dans un communiqué de presse vendredi, l'organisation a salué l'université pour sa réponse à la déclaration.

Après que plus de 1300 Israéliens aient été sauvagement assassinés par des terroristes du Hamas, des milliers d'autres blessés et des dizaines kidnappés, dont des enfants, cette déclaration des associations étudiantes de l'Université York est choquante et répréhensible , a déclaré Michael Levitt, président et chef de la direction des ACSWEH .

Non seulement la déclaration omet de mentionner le Hamas et sa campagne meurtrière ciblant des femmes, des hommes et des enfants israéliens innocents, elle blanchit les terroristes du Hamas en les qualifiant de "peuple palestinien" et leur incursion en Israël pour commettre des actes de terrorisme comme un "acte de résistance".

Nous remercions l'Université York d'avoir pris position en condamnant cette déclaration horrible et en affirmant qu'elle va à l'encontre des opinions de l'université , a-t-il ajouté.

Avec les informations de CBC News