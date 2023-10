Appels pour la paix et craintes de tensions dans les communautés religieuses de Vancouver

Une semaine après le début de ce chapitre de violences dans le conflit israélo-palestinien, des Vancouvérois se sont réunis pour prier pour la paix alors que d’autres craignent une escalade de ton dans les différents camps qui s’opposent.

Nous sommes ici pour prier pour la paix et la sécurité , souligne Haroon Khan, directeur de la mosquée Al Jamia Masjid de Vancouver, où des musulmans sont réunis.

Les vendredis, il y a habituellement un sermon et une prière que nous faisons tous ensemble, dit-il. Dans ce contexte de grande tragédie, de grand chagrin, de grande rage avec la guerre en Palestine et en Israël, nous nous rassemblons ici.

Il souligne que ce jour de prière est en quelque sorte pour contrecarrer l’appel du jour de rage lancé par un ancien dirigeant du Hamas.

Haroon Khan condamne les gestes du Hamas et insiste sur la solidarité entre les membres de la communauté musulmane et la communauté juive de Vancouver.

Nos frères et nos sœurs israéliens et juifs ressentent de la rage, de la haine et de la douleur. Nous les comprenons. Nous les musulmans, on ressent la même chose. Ces émotions existent bien, mais elles ne mènent nulle part.

Haroon Khan espère que le rassemblement et les manifestations de vendredi vont attirer l’attention sur les enjeux propres à la région touchée par le conflit. C’est un blocus par voie terrestre, par la mer et par l’air. On parle de bombardement et de famine. Ça se passe alors qu’on en parle, les gens meurent , déplore-t-il.

Le maire de Vancouver, Ken Sim, était d’ailleurs de passage à la mosquée pour partager un message de paix et d’esprit d’unité : Vancouver est une ville pour tout le monde et il est très important que tout le monde se sente en sécurité ici.

Le maire Ken Sim a voulu envoyer un message de paix et d'inclusion lors de son passage à la mosquée.

Un participant à la prière aurait voulu que le maire condamne le rôle d’Israël dans ce conflit, mais Ken Sim n’a pas dérogé de son message initial. La présence du maire à la mosquée a néanmoins été bien reçue par les membres de la communauté musulmane sur place.

Crainte et deuils

L’appel au calme du directeur de la mosquée survient alors que des membres de la communauté juive du Grand Vancouver affirment vivre dans la peur depuis samedi. L’appel au jour de rage lancé par un ancien chef du Hamas a été perçu comme une menace antisémite par de nombreuses personnes de la communauté.

Jonathan Infeld, rabbin de la Congregation Beth Israel à Vancouver, qui a vu la sécurité être renforcée à sa synagogue depuis une semaine, explique les craintes qu’il entend parmi les siens : Le mot pour décrire aujourd’hui est la peur. L’appel lancé par un groupe terroriste pour semer la terreur à travers le monde contre des Juifs provoque un frisson de peur dans ma communauté.

Jonathan Infeld, rabbin de la Congrégation Beth Israel à Vancouver a vu la sécurité être renforcée autour de sa synagogue.

Il dit comprendre cette inquiétude qui traverse les gens autour de lui alors que même sa propre fille craint de sortir de sa cour d’école à Vancouver pour se chercher un repas. Le rabbin souhaite néanmoins que cette peur ne freine pas l’envie de la communauté de se rassembler à la synagogue.

Il lui importe donc d'une part de rassurer sa communauté et d’autre part, de s’assurer que son lieu de culte est protégé.

Manifestation sans débordements

Par ailleurs, une manifestation propalestinienne organisée à Vancouver vendredi soir s’est déroulée dans le calme et sans débordements en présence d’agents du service de police de Vancouver.

Entre 200 et 300 personnes se sont présentées à la manifestation propalestinienne organisée vendredi 13 octobre à Vancouver.

Quelques centaines de personnes y ont assisté, dont Ahmad Sohaib, un Vancouvérois qui espère attirer l’attention du public sur la violence subie cette semaine dans la bande de Gaza.