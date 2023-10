Canadian North promet d’embaucher les futurs pilotes diplômés de l’Université Mount Royal

Le transporteur aérien Canadian North et l'Université Mount Royal à Calgary s'associent pour proposer des offres d'emploi à tous les étudiants, notamment les apprenants inuit, acceptés dans le programme d'aviation de l'établissement universitaire, à condition qu'ils obtiennent leur diplôme.

C'est Michael Rodyniuk, PDG de Canadian North, qui en a fait l'annonce, jeudi à Calgary.

Ce partenariat intervient dans un contexte de pénurie criante de pilotes en Alberta, mais aussi et à l'échelle nationale. Selon M. Rodyniuk, la COVID-19 a entraîné un exode des pilotes ainsi que la chute du nombre de pilotes diplômés.

Avant la pandémie, environ 1500 étudiants recevaient leur diplôme de pilotage chaque année. Depuis, le nombre de nouveaux pilotes est tombé à environ 100 par an, ce qui est loin de répondre à la demande croissante.

Il y a un vide, un certain nombre de pilotes sont partis. Nous n'en avons pas assez formé [pendant la COVID-19], nous n'avons donc pas de remplaçants et de nouvelles réglementations disent qu'il faut 30 % de pilotes en plus.