Un Torontois se fait voler trois voitures en un an

Trois vols de voiture dans la même année. C’est la mésaventure de Mitchell Levine. Il y a quelques jours, sa Lexus qui se trouvait dans un stationnement propriété de la Commission des Transports de Toronto (CTT) a disparu. Un scénario qui se répète pour le Torontois.

Et même lorsque M. Levine tente de protéger son bien, l'idée se retourne contre lui. Il a fait installer un système antivol il y a quelques semaines. Mais lorsque le concessionnaire l'a su, il lui a confirmé que sa garantie était maintenant nulle. En plus, il a dû faire retirer le dispositif à ses frais.

Qu'est devenu Toronto? C'est plus qu'effrayant , a déclaré M. Levine. C'est plus perturbant qu'autre chose. On n'a aucun sentiment d'appartenance personnelle, dans le sens où l’on ne peut rien garder.

Or, le propriétaire de la Lexus estime que la CTT a une part de responsabilité puisque deux de ses voitures ont été volées dans les stationnements de l’agence de transport.

L’expérience de M. Levine s’inscrit dans la tendance à la hausse du nombre de vols de voiture observée dernièrement au pays. Des experts expliquent que les voleurs ciblent les voitures de luxe.

Un système antivol retiré quelques jours avant

Selon le concessionnaire, le dispositif antivol installé par un mécanicien tiers a endommagé le véhicule. Lorsqu’il a ramené sa voiture pour une inspection, M. Levine assure que les techniciens lui ont dit que le câblage de la voiture avait été compromis et qu'il devrait désinstaller son nouveau dispositif antivol avant que ceux-ci ne puissent travailler sur le véhicule et réparer les câbles.

Dans une déclaration, Lexus Canada insiste sur le fait que le câblage du véhicule a été endommagé par un tiers.

Pourtant, le mécanicien qui a fait l’installation assure qu’il n’a pas endommagé le véhicule. Nous avons des concessionnaires de la même marque, Lexus et Toyota, qui nous envoient des voitures neuves avant la livraison au client, pour installer le système, et il n’y a aucun problème , affirme Ronen Yoseff, directeur de la société d'installation d'appareils CSI.

Quoi qu’il en soit, M. Levine a dû faire retirer le dispositif afin de faire réparer sa voiture. Cette mésaventure lui a coûté 20 000 dollars, dit-il.

La CTT en cause?

Le 3 octobre dernier, la femme de M. Levine, Stacy Korn, avait laissé la voiture dans le parc de stationnement de la station Wilson. À son retour, la voiture d'une valeur de 75 000 dollars avait disparu. La situation est d’autant plus frustrante, dit-elle, parce que la première Lexus du couple avait été volée au même endroit, plus tôt cette année.

Pourtant, la Toronto Parking Authority [Autorité des stationnements de Toronto, traduction libre], qui gère le stationnement de la station Wilson pour la CTT , fait appel à une entreprise privée pour effectuer des patrouilles autour des stations, explique le porte-parole Stuart Green.

Nous recherchons d'autres moyens d'améliorer la sécurité et de dissuader le vol, notamment en installant des caméras dans les stationnements très fréquentés , a commenté M. Green. La sûreté et la sécurité restent notre priorité absolue à tout moment.

La voiture la plus volée en Ontario

Le vol de Lexus est courant dans la province d'après l’association Équité. Il S’agit d’un organisme national qui vise à atteindre l’excellence en matière de réduction et de prévention de la fraude et du crime d’assurance .

Les voitures les plus fréquemment volées en Ontario en 2021 Marque et modèle Type Années 1 Lexus RX VUS 2016-2021 2 Honda CR-V VUS 2016-2021 3 Ford F-150 Camionnette 2015-2020 4 Toyota Highlander VUS 2013-2019 5 Honda Civic Berline 2016-2021 6 Land Rover Range Rover Sport VUS 2015-2021 7 Honda Accord Berline 2018-2021 8 Chevrolet/GMC Silverado/Sierra 1500 Camionnette 1999-2006 9 Ram 1500 Camionnette 2009-2018 10 Toyota Tacoma Camionnette 2016-2021 Source : Source : Équité Association

M. Levine ne comprend donc pas pourquoi le constructeur automobile ne prend pas de mesures supplémentaires afin de lutter contre le vol.

Conscient que ce modèle est particulièrement prisé par les voleurs, Philippe Crowe, porte-parole de Lexus Canada, estime qu’il y a une plus grande demande pour ces véhicules sur les marchés étrangers. Ce qui conduit à un ciblage accru de ces véhicules par le crime organisé .

Des véhicules volés au Canada se retrouvent en Afrique

Pour David Adams, président et chef de la direction de Global Automakers of Canada, les produits Toyota, tels que la Lexus, pourraient être attrayants sur des marchés comme le Moyen-Orient et l'Afrique parce que les pièces Toyota y sont facilement disponibles et ces véhicules ont une réputation de durabilité, dit-il.

M. Adams ne pense pas qu'il soit possible de rendre un véhicule impénétrable au vol de voiture , d'autant plus que de plus en plus de conducteurs s'appuient sur des systèmes de verrouillage sans fil qui rendent les véhicules vulnérables au vol.

Je ne pense pas que ce soit vraiment une question de technologie , a déclaré M. Adams. C'est presque comme si lorsqu'il y avait une volonté, il y avait un moyen.

Désormais, M. Levine ne souhaite plus acheter de Lexus.

