Investir pour que les routes résistent aux changements climatiques

Devant l’accélération des changements climatiques, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) augmente lui aussi la cadence : à l’échelle du Québec, il prévoit investir 523 M$ d’ici 2028 pour rendre ses infrastructures plus résilientes.

Cet été, des artères du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d’autres régions du Québec ont été touchées en raison des dérèglements environnementaux. Selon le MTMD , les événements météorologiques extrêmes comme les pluies torrentielles qui ont scindé la route 170 en deux pourraient se multiplier. Il faut donc s’adapter.

Ouvrir en mode plein écran La route 170, à Rivière-Éternité, a subi des dommages importants en juillet. Photo : Radio-Canada

Il y a une accélération des changements climatiques. Les événements qui étaient exceptionnels arrivent à une fréquence un peu plus accélérée.

Ce constat amène Québec à changer ses règles d'aménagement. On va agrandir le diamètre du ponceau pour qu'il y ait une meilleure résilience s'il y a une quantité plus importante d'eau qui va passer par cet endroit-là. C'est le genre d'exemples assez simples. On va pouvoir faire aussi de l'enrochement supplémentaire , donne en exemple Louis-André Bertrand, porte-parole au MTMD .

7:54 Les anciens députés Sylvain Gaudreault et Denis Trottier analysent les impacts des changements climatiques sur les infrastructures routières. Photo : Radio-Canada

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, l’organisme public affirme qu’il souhaite investir 523 M$ d’ici 2028 pour adapter ses infrastructures, principalement en zone côtière. Il augmenterait ainsi de manière importante son enveloppe.

Entre 2013 et 2023, le MTMD a injecté environ 206 M$ pour des projets liés aux changements climatiques. Pour la période de 2023 à 2025, un budget de 178 M$ est prévu.

C’est que modifier des voies est dispendieux : les travaux d’urgence pour réparer la route 170 ont coûté à eux seuls 2 M$.

Ouvrir en mode plein écran Cet été, les équipes du ministère des Transports ont réparé la route 170. Photo : Mireille Chayer

Rénover les infrastructures, un défi insurmontable?

Solidifier les autoroutes et les rues du Québec est un programme des plus ambitieux. Philippe Gachon, professeur en hydroclimatologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), n’est pas très optimiste. Pour certains types d’infrastructures qui sont en train d’être refaites, ça se pourrait qu’elles résistent à des intensités de précipitations , conçoit-il d’abord.

Or, sa casquette de météorologue l’oblige à formuler un constat : le changement climatique est plus rapide que notre capacité à revoir ces infrastructures . Ce serait notamment le cas à Montréal, affirme-t-il, où les rues et les aqueducs datent en majorité des années 60 ou 70.

Comment se préparer à de nouvelles statistiques ou à de nouvelles intensités de précipitations qu’on n'a jamais vues?

Selon le chercheur, il va falloir repenser les méthodes de calculs de risque de pluies abondantes. La nouvelle réalité climatique va nous obliger à revoir une partie des courbes, non seulement avec les informations récentes, mais en tenant compte de ce que pourrait être le futur. Plusieurs variables demeurent inconnues.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal Philippe Gachon rappelle que l'été 2023 a été le plus chaude enregistré depuis 1950 au Québec et au Canada. Photo : Radio-Canada

Et la pluie n'est pas le seul facteur à prendre en considération. Les périodes de sécheresse sont elles aussi susceptibles de provoquer plus d'inondations. Quand on n'a pas beaucoup d'eau et qu'il se produit de fortes précipitations sur un sol sec, ça a plus de chances de favoriser rapidement des ruissellements avec des inondations qu'on a vécues le week-end dernier à Baie-Saint-Paul [...]. C'est certainement symptomatique de ce qui s'en vient dans le futur , poursuit-il.

Publicité

À Saguenay

La Ville de Saguenay désire adopter un plan de lutte aux changements climatiques qui lui donnera plus de marge de manœuvre pour rénover ses infrastructures routières et ses réseaux d'aqueduc.

Selon Jimmy Bouchard, le président de la Commission des travaux publics, beaucoup d’éléments de la voirie doivent être adaptés. Déjà là, il faut agir, on l'a vu avec les différents problèmes avec les systèmes d'égout. On a beaucoup d'égouts sur le territoire qui sont unitaires, donc à la fois l'égout pluvial et à la fois l'égout sanitaire dans le même tuyau. Quand il y a de fortes pluies, ça devient problématique , explique celui qui dirige également la Commission du développement durable et de l’environnement.

Ouvrir en mode plein écran Jimmy Bouchard est le conseiller municipal du district #1. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Saguenay espère recevoir un coup de pouce de la part du gouvernement à l'instar d'autres municipalités. Ça va prendre des transferts de sommes pour qu'on soit capable de faire ces travaux-là, mais pas juste du financier, mais il faut aussi des ressources humaines. Ça prend des cerveaux pour réfléchir à tout ça , conclut-il.

D'après un reportage de Roby St-Gelais