Un financement de 1,7 M$ pour les programmes en français au Yukon

Dans son budget supplémentaire des dépenses, le gouvernement du Yukon propose de nouveaux investissements pour les programmes de français langue première et seconde, notamment pour le nouveau programme à Dawson.

La proposition, annoncée en Chambre mardi par le ministre des Finances, Sandy Silver, comprend 927 000 $ pour les programmes de français langue seconde qui sont 100 % recouvrable par Ottawa.

Cela fait longtemps que la communauté de langue seconde attendait un financement additionnel. On n’en a pas eu depuis longtemps, c’est une excellente nouvelle. Ça nous permettra de faire beaucoup de choses , indique le directeur des programmes en français au ministère de l’Éducation du Yukon, Pascal St-Laurent.

Ce financement permettra d’octroyer des bourses aux élèves désireux de suivre le programme fédéral d’immersion linguistique Explore au Québec ou au Nouveau-Brunswick, afin d’améliorer leur maîtrise du français.

Selon Pascal St-Laurent, cette enveloppe permettra aussi d’établir un meilleur partenariat avec l’Association franco-yukonnaise (AFY) afin d’offrir plus d’occasions d'apprentissage aux élèves en français langue seconde.

Il souligne l’importance des programmes de langues secondes qui sont positifs pour l’ensemble de la communauté francophone du territoire

Ça agrandit le bassin de gens qui peuvent ou qui parlent français [et] par défaut les opportunités d’interaction, de visite et d’échange entre la langue seconde et la langue première , dit-il.

Un financement de 763 000 $ sera aussi attribué à la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) pour son nouveau programme en français langue première à Dawson.

On a fait une demande pour avoir une bonification du budget parce qu’on se rappellera que quand on a déposé le budget initialement on était encore incertain quant à l‘offre d’un programme éducatif à Dawson , explique le président de la CSFY , Jean-Sébastien Blais.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Sébastien Blais, le président de la Commission scolaire francophone du Yukon. Photo : Radio-Canada / Laureen Laboret

Il ajoute que ce financement servira principalement à couvrir le salaire des employés qui vont soutenir le programme à Dawson pour l’année scolaire en cours. L’année prochaine, ce montant pourra être revisé en fonction des besoins.

C’est ce qui est bien avec la formule de financement, c’est qu’on n’a pas année après année à négocier ce qui doit être financé. Il y a une formule où tous les facteurs sont pris en compte. Cela nous donne une idée juste de ce que sera le coût de différentes activités comme le programme à Dawson par exemple , dit-il.

Dans un courriel, le gouvernement explique que ces montants, totalisant presque 1,7 million de dollars, proviennent d’une hausse des fonds de deux programmes existants déjà dans le budget supplémentaire des dépenses, présenté la semaine dernière.