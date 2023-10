Offre de vols inchangée pour l’hiver à Saskatoon, selon les autorités aéroportuaires

L'aéroport international John-G. Diefenbaker de Saskatoon ne prévoit pas actuellement d'ajouter des vols supplémentaires pour la saison hivernale. Néanmoins, les autorités aéroportuaires assurent que les voyageurs auront accès à une offre presque similaire à celle de l'aéroport de Regina.

Nos horaires sont similaires, par exemple on offre deux fois par semaine un vol vers Phoenix et Vegas , explique la vice-présidente du développement et de la qualité des services de l’aéroport de Saskatoon, CJ Dushinski.

En règle générale, nous ne constatons pas d'afflux de passagers partant de Saskatoon pour se rendre à Regina ou vice-versa , affirme-t-elle.

Occasionnellement, lorsqu'il y a des vols uniques comme notre vol d'Orlando ou notre vol de Minneapolis, qui a beaucoup de connectivité avec les États-Unis et au-delà, il peut y avoir un peu de trafic en direction du nord vers Saskatoon pour ces vols uniques , ajoute Mme Dushinski.

Cette dernière souligne également que certains voyageurs pourraient envisager des départs depuis les aéroports de Calgary et d'Edmonton afin d’accéder aux destinations internationales.

Publicité

Edmonton a par exemple beaucoup de vols à bas prix avec la compagnie aérienne Flair , note CJ Dushinski. Il se peut qu'une partie des voyageurs choisisse de conduire pour prendre l'avion là-bas, mais ce n'est pas une grosse perte de fréquentation sur notre marché, simplement en raison de notre situation géographique.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la propriétaire de l’agence de voyages D&D Travel à Saskatoon, Deedee Atwell, rappelle que les deux aéroports, Regina et Saskatoon, ne sont pas en situation de concurrence mutuelle.

Le plus souvent, les gens [de Saskatoon] demandent à partir de Calgary ou d'Edmonton pour avoir un meilleur choix de destinations , précise Deedee Atwell

Par ailleurs, CJ Dushinski indique qu'il existe une collaboration efficace entre les deux aéroports, à tel point que certains vols en provenance de Saskatoon font escale à Regina afin d'embarquer des passagers supplémentaires.

On ne voit pas beaucoup de gens de Regina qui viennent à Saskatoon pour prendre leur vol et vice-versa. Mais parfois on peut voir certains passagers venir du sud pour nos vols en direction de Minneapolis , note-t-elle.

Concernant les annulations de vols par la compagnie Sunwing en janvier, la vice-présidente du développement et de la qualité des services de l'aéroport de Saskatoon exprime sa confiance que cette situation ne se répétera pas cette année.

Avec les informations de Pier-Olivier Nadeau