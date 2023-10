Conflit Israël-Hamas : pas d’incident haineux rapporté par la police à Gatineau et Ottawa

Les corps policiers de la région de la capitale fédérale disent être sur un pied d'alerte dans la foulée du conflit entre Israël et le Hamas. Ils ont augmenté leur surveillance, notamment autour des lieux de culte. Aucun d’entre eux n’affirme cependant avoir observé une hausse des crimes haineux pour l’instant.

La vigilance est de mise, alors que le Hamas a appelé à ce que ce vendredi soit un jour de rage contre Israël.

Nous avons accru les patrouilles et la présence policière dans les secteurs d’importance culturelle et religieuse, et nous garderons ouvertes les voies de communication auprès des dirigeants communautaires , a indiqué le Service de police d’Ottawa (SPO) dans une déclaration écrite, vendredi.

Pour l’instant, aucune information crédible ne suppose des menaces à l’échelle locale, mais nous restons vigilants

Le Service de police de la ville de Gatineau (SPVG) a pour sa part augmenté sa présence policière et les patrouilles aux abords des mosquées de Gatineau depuis le début du conflit et demeure en communication avec ses partenaires.

Depuis le début du conflit, le SPVG n’a reçu aucune plainte en lien avec des crimes haineux envers l’un ou l’autre de ces groupes , indique le communiqué du corps policier.

Appel à l’amour

Le rabbin Menachem M. Blum, du Centre Torah d’Ottawa, sent bel et bien certaines craintes au sein de sa communauté. En même temps, il faut savoir que c’est ça [que le Hamas veut]. Amener la crainte et la peur , signale-t-il.

M. Blum dit être en contact constant avec la police et les autorités. Son organisation a de plus fait appel à des agents de sécurité privés vendredi, des suites des appels à la violence faits par le Hamas. Néanmoins, il lance un appel à la solidarité.

On combat l’obscurité avec la lumière. Si on se cache et on s’abaisse, d’un certain point, ils ont gagné. C’est une attaque qui ne touche pas seulement la communauté juive, mais le monde entier, toutes les cultures , insiste-t-il.

Il appelle ainsi les membres de sa communauté à envoyer des dons à leurs frères et sœurs d’Israël , tout en se rassemblant dans l’amour . Il faut aussi faire des actes d’amour, de gentillesse, que les gens s’appellent l’un l’autre , conclut le rabbin Blum.

Inquiétudes dans la communauté palestinienne d’Ottawa

Ammar Afanih, porte-parole de l’organisme Association of Palestinian Arab Canadians (APAC), dit pour sa part constater une hausse des incidents à l’encontre de la communauté palestinienne. Des membres de notre communauté se font harceler, ici à Ottawa et dans le reste du pays , déplore-t-il.

Il lance ainsi un appel à la classe politique. Nous demandons à ce que toutes les personnes en situation de pouvoir, les politiciens de tous les niveaux de gouvernement, de ne pas utiliser un seul côté de l’histoire et d’être équitable dans leur discours , réclame-t-il.

M. Amanih dit avoir rencontré les services policiers pour leur faire part d’incidents dont il a été témoin. Nous encourageons notre communauté à dénoncer ces incidents à la police. Mais nous voudrions en plus travailler avec eux pour que tout cela s’arrête , conclut-il.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson et Frédéric Pepin