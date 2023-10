Les Cataractes de Shawinigan connaissent un excellent début de saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ils ont reçu la visite des Remparts de Québec vendredi et d’un certain Éric Veilleux, le seul autre entraîneur des Cataractes à avoir remporté un championnat avec l’équipe.

Après quatre saisons derrière le banc du Crunch de Syracuse, le club-école du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue américaine, Éric Veilleux est de retour chez les juniors.

Il a quitté Shawinigan en 2012, mais y possède toujours une résidence secondaire. Il a suivi de près la conquête de la Coupe du président par l’équipe en juin 2022.

On regarde la bannière, l’aréna… ça rappelle de très très beaux souvenirs, ça, c’est sûr et certain.