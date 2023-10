Le défi d’aménager la forêt sur l’île d’Anticosti

Restaurer l'habitat du cerf et la biodiversité sur le territoire de l'île d'Anticosti en aménageant les forêts, c’est la mission de la société de gestion d’actifs forestiers, Solifor. D'après la direction, l’adhésion de l'île au patrimoine mondial de l'UNESCO n’entravera pas sa mission, au contraire.

La réserve de biodiversité de l’ UNESCO va amener beaucoup de gens à s'intéresser à l'île, avec l’angle des sciences, du tourisme, du développement économique et social , remarque André Gravel, président-directeur général de Solifor.

Si on déploie de la bonne manière les activités qui vont s’ajouter, elles peuvent être complémentaires.

Il rappelle que l’aire de biodiversité ciblée par l’ UNESCO ne couvre qu’un kilomètre autour de l’île.

De nombreux enjeux concernent la forêt située à l’intérieur de cette zone-là. La mission de la société, mandatée par le gouvernement pour les cinq prochaines années, est justement de s’assurer de protéger la biodiversité et de rendre la forêt plus résiliente par rapport aux changements climatiques.

La forêt de l'île d'Anticosti a subi des changements causés par le broutage intensif des cerfs. Elle est maintenant composée en majorité de résineux.

Pour y parvenir, plusieurs défis se posent. D’abord, la particularité de son emplacement au milieu du fleuve.

C'est la seule opération forestière au Québec qui a ce défi-là. Ça signifie un transport par barge pour amener des équipements pour récolter. Il faut loger les travailleurs forestiers pour faire la récolte et il faut ensuite amener les camions pour transporter le bois, mais tout ça se fait au travers de la population locale , détaille André Gravel.

L'île d'Anticosti, au milieu du fleuve Saint-Laurent, est un territoire particulier pour l'industrie forestière.

Autre enjeu, c'est celui de la régénération des forêts centenaires, mais vieillissantes, de l’île. Solifor prévoit de planter de la végétation dans des enclos, à l’abri des chevreuils.

Dans cet enclos, on plante des arbres qui sont des sapins. Les sapins sont très rares sur l'île et ils sont la nourriture principale du cerf. C’est le cas aussi du bouleau à papier qui ne poussait plus sur l’île depuis des années en raison du broutage.

Les enclos permettent la régénération de la végétation à l'abri du broutage des cerfs.

L’île d’Anticosti, nouvelle aire protégée d’utilisation durable

Solifor détient un projet pilote qui fera de l'île d'Anticosti une des deux aires protégées d'utilisation durable (APUD) au Québec.

Ce programme promeut l'équilibre entre les aires protégées et les activités humaines. C’est l'occasion de mettre en place des activités pour améliorer la biodiversité, mais aussi permettre d'autres formes d'activités humaines pour faire face aux changements climatiques, résume André Gravel.

