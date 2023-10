Des centaines de manifestants en appui aux Palestiniens à Montréal

Des manifestations en appui aux Palestiniens se sont tenues un peu partout dans le monde vendredi, après une semaine de guerre entre le Hamas et Israël.

À Montréal, des centaines de manifestants brandissant des drapeaux palestiniens, libanais ou algériens, mais pas de drapeau du Hamas, se sont réunis au centre-ville, près de la station de métro Guy-Concordia, pour soutenir les Palestiniens de la bande de Gaza.

C'est le cas de Samira et de sa famille, que Radio-Canada a rencontrées.

Si elle déplore l'attaque du Hamas, elle souhaiterait que l'offensive de l'armée israélienne soit aussi condamnée par la communauté internationale.

Elle demande aussi au gouvernement canadien de condamner le bombardement de Gaza et de mettre fin à son aide matérielle destinée à Israël.

La manifestation était aussi soutenue par des personnes de confession juive opposées aux politiques du gouvernement israélien.

L'événement coïncide avec un appel à manifester partout dans le monde vendredi, lancé par un membre fondateur du Hamas.

Cet appel a d'ailleurs suscité une forte réaction des autorités canadiennes et québécoises, notamment du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a renforcé la présence policière autour des institutions et des lieux de culte juifs.

Oui, le droit de manifester est protégé par nos lois, mais tout cela doit se faire dans l’ordre , a déclaré le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel.

Interpellé sur le mode opératoire de ses effectifs, le directeur du SPVM , Fady Dagher, a eu des mots d'apaisement.

Ici, à Montréal, on peut se parler, on doit se parler, et surtout, on doit retenir nos émotions, garder le calme. On n'est pas ailleurs, on est ici chez nous. Tout le monde est accepté.