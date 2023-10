L’usine La Crevette du Nord Atlantique fait de petits miracles

L’usine de transformation de crevettes La Crevette du Nord Atlantique, située à l’Anse-au-Griffon, maintient le cap et poursuit ses opérations malgré la crise et les captures qui sont en chute libre.

Pour réaliser ce tour de force, l’usine partage notamment une partie de ses profits avec les pêcheurs et offre un prix plus élevé à la livre pour compenser la hausse du prix du carburant.

Même si le taux de capture était bas, ça a permis d'amener de la crevette de façon régulière à l'usine et de créer le plein emploi pour nos employés.

En plus de maintenir l'approvisionnement sur les marchés, l’usine évite ainsi le chômage à ses 90 employés.

Sans dire que l'usine roule à plein régime, il se transforme et se transformera de la crevette pendant toute la saison.

Il faut dire que depuis cinq ans, on a une approche et une manière de travailler avec les pêcheurs qui est différente. On appelle ça le partage équitable des profits , explique Bastien Denis.

Il indique que le concept consiste à donner une ristourne anticipée aux pêcheurs pour les inciter à rester en mer et assurer un approvisionnement constant, malgré la baisse des captures.

À la fin de la saison, on distribue une partie de la richesse de l'entreprise avec les pêcheurs. C'est ce qui fait un peu le succès , ajoute le directeur général.

Au printemps, l’usine a pris la décision d’assurer un certain volume d'approvisionnement en recrutant des pêcheurs de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, en renfort des pêcheurs locaux.

Néanmoins, au début du mois de septembre, les 19 pêcheurs réguliers ont perdu la rentabilité de leurs activités en raison de la hausse du prix du carburant et des faibles volumes de captures.

Pour garder ses pêcheurs et l'usine ouverte, la direction a décidé de leur offrir 25 cents de plus la livre, sécurisant ainsi les ventes sur les marchés.

On a demandé aux chaînes, à nos clients, de payer plus cher pour notre crevette, pour permettre aux pêcheurs de rester en mer et de qualifier nos gens pour l'assurance-emploi.

Des employés rassurés

Pour nous, c'est merveilleux , témoigne Suzanne Duchesne, une employée de l'usine depuis quatre ans. Je n’ai jamais vu une place comme ça où la direction s'implique autant que ça pour que les gens fassent leur saison, soient bien. On était un peu inquiet il y a trois semaines, un mois , affirme-t-elle. Mais le stress est tombé.

Le contremaître de maintenance de l’usine, Kevin Dubé, abonde dans le même sens. Je suis très confiant, j'ai de bons employeurs. Ils ont toujours tout fait pour qu’on travaille et je ne pense pas que ça va changer.

L’entreprise se targue d'avoir su bâtir une relation de confiance avec les pêcheurs grâce à sa façon de fonctionner.

On a des relations franches et honnêtes basées sur la vérité, le partage. Tout ça aide à attirer les pêcheurs même si on vit un moment difficile. […] Ils savent qu'on peut redistribuer si l'entreprise fait des profits inespérés , ajoute-t-il.

Les employés se disent bien conscients de leur situation privilégiée dans une industrie plongée dans l’incertitude. Chez leurs voisins de Rivière-au-Renard, l’usine Marinard a cessé ses activités prématurément le 1er septembre dernier.

Là-bas, 110 personnes ont perdu leur emploi et 35 ne peuvent pas se qualifier à l'assurance-emploi.

Ça nous fait tous beaucoup de peine ici. On pense à eux autres tout le temps. On se demande ce qui va arriver. On aimerait que le gouvernement fasse des choses , se désole Suzanne Duchesne.

L’incertitude plane

L'usine La Crevette du Nord Atlantique prévoit de transformer deux fois moins de crevettes qu'anticipé cette année, avec un peu moins de six millions de livres. Elle réussira tout de même à rester ouverte jusqu’à la fin de la saison.

L'incertitude plane toujours pour la prochaine saison. Que ce soit un moratoire ou une baisse draconienne des captures autorisées, Bastien Denis estime qu'il n'y aura pas de place pour trois usines québécoises, peu importe le scénario.

On va attendre que la ministre se prononce sur un moratoire avant de parler d'anticipation 2024. Mais c'est sûr qu'on a quelques scénarios sur lesquels on travaille présentement pour assurer de l'emploi à nos employés, puis continuer d’opérer , affirme Bastien Denis.

