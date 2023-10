Les Sherbrookois devront patienter avant de pouvoir circuler sur la rue Wellington Sud

À Sherbrooke, le chantier de la rue Wellington Sud accuse du retard. La réouverture de l'artère entre les rues King Ouest et Sanborn était prévue à la fin du mois d'octobre, mais elle est retardée à la fin novembre.

La Ville a fait le point vendredi sur l'avancement des travaux qui ont commencé le printemps dernier.

La Ville montre notamment du doigt les conditions météorologiques défavorables pour expliquer le retard.

Actuellement, les travaux de réfection des infrastructures souterraines ont été exécutés, tout comme l'aménagement de la place publique.

Il reste encore à faire le pavage et l'installation du pavé uni sur la rue.

Le directeur adjoint du Service des infrastructures urbaines à la Ville, Jocelyn Grenier, soutient que le chantier est contigu avec d'autres travaux sur des édifices commerciaux et résidentiels sur la rue. On a essayé de collaborer pour être en mesure pour eux de respecter leur date de tombée et d'ouverture pour les futurs résidents [du quartier Well Sud]. C'est aussi une rue qui est largement contingentée en services publics. On a Bell Canada qui a fait des travaux en parallèle de nous, on a aussi Énergir qui a aussi fait des travaux en parallèle.

Ça a été une gymnastique de coordonner tout ça , dit-il.

80, 85 % de la place publique qui est complétée. Le pavé uni est pratiquement tout complété. Les fausses de plantations sont aménagées, il va rester les fausses à venir combler avec la terre végétale et éventuellement la plantation. Il nous reste aussi les lampadaires à mettre sur la place publique.

La Ville de Sherbrooke ajoute que quelques travaux de finition seront réalisés en 2024 tels que l'installation de structures et finalisation de la fontaine.