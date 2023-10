Itinérance : « On a sacrifié Saint-Roch »

Ce n'est pas à coups de millions de dollars et de promesses que les relations entre les résidents et les personnes en situation d’itinérance vont s’améliorer à court terme, tonnent des habitants exaspérés du Carré Lépine et du quartier Saint-Roch. Se plaignant depuis plus de deux ans de subir l’implantation « forcée » de Lauberivière, ils invitent la Ville à revoir ses politiques, quitte à faire place à davantage de répression.

Des clôtures se sont érigées cet automne devant la porte d’entrée d’Isabelle (nom fictif), rue du Pont. Cette dernière a accepté de se confier sous le couvert de la confidentialité pour éviter d'être reconnue ou que sa maison puisse être identifiée.

Pour cette mère vivant avec ses deux enfants en basse-ville de Québec, l'investissement était devenu nécessaire pour rebâtir un sentiment de sécurité, effrité par les intrusions et les actes d’incivilité commis à deux pas de chez elle.

Quotidien bouleversé

Aussi haute soit la muraille, des effluves d’urine flottaient dans l’air lors d'un passage de Radio-Canada cet automne, rappelant que les visiteurs ont été nombreux à se soulager le long des murs du bâtiment résidentiel.

La même odeur fait désormais partie du quotidien pour de nombreux résidents, passants et commerçants de Saint-Roch, en particulier ceux qui empruntent les trottoirs près de Lauberivière et du YMCA.

L'arrivée de Lauberivière à l'hiver 2021 a provoqué, selon des résidents, une affluence de plus en plus importante dans le quartier et une augmentation des actes d'incivilité. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Outre les déjections humaines, Isabelle évoque du matériel de consommation de drogue (comme des seringues souillées), des bagarres, des scènes de masturbation, des cris, des bris, des bruits, des campements et des intrusions.

Une forme de méfiance s’est emparée de plusieurs résidents, dit-elle, nourrie par la crainte de tomber sur nouvelle situation inconfortable. Maintenant, on est sur la défensive, on ne sait pas ce qui va se passer , se désole-t-elle en entrevue.

La situation dure depuis deux ans et demi, de jour comme de nuit et se serait détériorée au cours de la dernière année. C'est puissance mille.

Dans une lettre ouverte parue dans Le Devoir le 27 septembre dernier, l’avocat François Leduc, dont les bureaux se trouvent face au Carré Lépine, décrivait exactement les mêmes scènes. Un constat s’impose : les citoyens, les résidents et les commerçants sont directement menacés dans leur sécurité physique et psychologique depuis plus de deux ans , écrivait-il.

Sentiment d’abandon

D’elle-même, Isabelle concède avoir choisi de vivre en ville pour ses bons et ses moins bons côtés. Elle a jeté son dévolu sur Saint-Roch pour sa mixité, pour être au cœur de l’action.

Mais ce qu’elle dit vivre aujourd'hui dépasse largement ce qu’elle considère comme tolérable, même au centre-ville.

C’est baigné d’urine et d’excréments. Comment avoir une vie sociale dans un quartier qui est dévasté par l’itinérance? On a sacrifié Saint-Roch, littéralement.

Passants, touristes, commerçants et résidents cohabitent avec les personnes en situation d'itinérance fréquentant quotidiennement le Carré Lépine, devant Lauberivière. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Cette dernière se sent abandonnée à son sort, contrainte à une vie recluse dans son appartement acheté en 2017, avant l'arrivée du refuge de Lauberivière à l’hiver 2021.

Et elle n'est pas seule. Avec d'autres résidents, elle tente de faire bouger les choses pour améliorer sa qualité de vie. Au conseil de quartier, au conseil municipal, par des messages aux élus et des lettres ouvertes, ils ont réclamé et réclament toujours des gestes concrets des autorités.

On a essayé par le courant politique de faire changer les choses, mais ça n’a rien donné, croit-elle, désabusée. À quel moment ils nous ont écoutés ? Il n’y a jamais eu de contact entre nous [et les autorités], et il n’y en aura pas.

Elle taxe notamment Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de Saint-Roch–Saint-Sauveur, de vivre dans une bulle . M. Lachance, il est très drôle. M. Lachance nous a envoyé des photos de son bureau [au YMCA¸] en nous disant qu’il vit ce que nous vivons. Mais quand ça crie à 4 h du matin, M. Lachance il est pas là. Il est dans son bureau, dans son immeuble isolé, ou il est chez lui , tranche Isabelle.

Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de Saint-Roch–Saint-Sauveur. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Pas au bon endroit

Isabelle ne pointe pas les personnes marginalisées du doigt, insiste-t-elle. Elle assure avoir une réelle préoccupation pour ses voisins de fortune croisés dans la rue, parfois dans un sale état.

Elle raconte être régulièrement confrontée à des personnes fortement intoxiquées ou atteintes de troubles de santé mentale, gisant au sol ou ayant des comportements erratiques. Elle confie un sentiment d’impuissance, une inquiétude réelle pour plusieurs de ses concitoyens.

Plusieurs personnes passent leur journée ou la nuit sur le trottoir, non loin de Lauberivière, dans Saint-Roch Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Mais elle est aussi inquiète pour ses enfants de 9 et 12 ans, exposés à des scènes qu’elle juge difficiles. On ne s’est pas soucié de savoir si les enfants de Saint-Roch pouvaient avoir une belle enfance. Nos enfants ont les mêmes droits que les enfants de Sainte-Foy, ils ont le droit de grandir sans voir des gens tout nus , lance-t-elle.

Isabelle n’en veut pas non plus à Lauberivière ou à Éric Boulay, directeur général du refuge pour personnes en situation d’itinérance ou en voie de l'être. Elle en a surtout contre la Ville, la police et les ordres de gouvernement, qui refusent d’entendre son cri du cœur et celui de ses voisins.

Elle déplore des relations difficiles avec les organismes communautaires, également, qui selon elle ne font pas preuve de suffisamment d'empathie pour les résidents touchés par la crise de l'itinérance. On passe pour des intolérants , dit-elle.

Trop long

Ce qu'observent les résidents de Saint-Roch est quantifiable en partie. Selon les plus récentes données du gouvernement provincial, Québec n'a pas été épargnée par l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance. Le nombre de sans-abri visibles est en effet passé de 536 en 2018 à 736 en 2022 dans la région de la Capitale-Nationale.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, se donne jusqu'en 2030 pour inverser la hausse de l'itinérance à Québec. Ce dernier veut aussi s'inspirer de la Finlande et offrir un logement pour tous. La Vision en matière d'itinérance est quant à elle attendue quelque part en décembre prochain.

En attendant, la Ville a mis en place une équipe de travail, l’an dernier, pour accompagner les citoyens vivant des enjeux de cohabitation dans Saint-Roch. Isabelle n'y voit pas une solution à ses problèmes.

Moi, je ne peux pas accepter que des gens comme ça nous disent que, dans dix ans, ça va peut-être aller mieux, alors que ces gens-là ne vivent pas ce que l’on vit depuis deux ans et demi. Je suis désolée, je n’accepte pas et je ne suis pas d’accord.

Son souhait n'est ni plus ni moins que de voir la Ville de Québec faire marche arrière et déplacer Lauberivière ailleurs qu'au Carré Lépine. Lauberivière, telle qu’elle est, doit déménager en périphérie de la ville, mais pas dans Saint-Roch. C’est pas insurmontable. Si on peut placer quelque chose, on peut défaire quelque chose.

Lauberivière offre 101 lits ainsi que 18 logements à sa clientèle. Photo : Radio-Canada / Victor Pare-Dechene

Elle dénonce qu’il n’y ait pas eu de consultations publiques formelles quant au choix du site pour implanter le nouveau bâtiment de Lauberivière et qu'à cet égard, les citoyens sont en droit de demander des changements. Il fallait y penser avant. Le quartier, avant Lauberivière, il était calme. L'immeuble a été construit il y a à peine trois ans au coût de 22,5 millions de dollars.

Un cas de pas dans ma cour? Isabelle s'en défend. Elle estime que Lauberivière a sa raison d'être, mais pas dans une zone habitée ou sur un axe aussi central que la rue du Pont, laquelle connecte la Haute-Ville et la Basse-Ville via l'escalier Lépine.

Pas qu'un problème d'itinérance

Louis H. Campagna abonde dans le même sens qu'Isabelle et lutte lui aussi pour une meilleure qualité de vie dans Saint-Roch. Président d’une coopérative de logements située près du Jardin Jean-Paul L’Allier, il va plus loin et affirme que les problèmes vécus au Carré Lépine débordent déjà ailleurs dans le quartier.

Répondant pour le Groupe de travail sur la qualité de vie dans le quartier Saint-Roch sud-est, il ne veut plus seulement parler des anecdotes vécues par des les résidents. Selon lui, l'heure est plutôt à une réflexion sur les politiques publiques mises de l'avant par la Ville et les autorités.

Louis H. Campagna Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Selon M. Campagna, le problème vécu par lui-même et ses voisins de Saint-Roch n'est pas causé uniquement par l'itinérance.

La tolérance exercée sur certains comportements et délits a selon lui envenimé la situation. À son avis, le Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville est régulièrement enfreint au Carré Lépine et ses environs, sans réelle conséquence pour les individus en cause. Même chose pour certains actes criminels. Moi je pense qu'il y a un double standard par rapport à la réponse policière , déclare M. Campagna.

Ce contexte particulier au pourtour de Lauberivière a selon lui attiré certaines personnes qui ne sont pas nécessairement frappées par l'itinérance, mais qui profitent de l'espace et des personnes plus vulnérables qui s'y trouvent pour s'adonner à des activités illégales.

Pour lui et d’autres résidents du quartier, la police et la Ville doivent impérativement mettre un terme à ce qu’il considère comme un marché de la drogue à ciel ouvert , notamment.

On a concédé le quartier Saint-Roch aux comportements de ceux qui enfreignent un règlement [et des lois] et ça, c'est injuste. Le coût imputé aux résidents et aux commerçants, c'est aussi une injustice.

Selon M. Campagna, certaines personnes nuisent aux autres qui vivent de réels problèmes et qui souhaitent obtenir les ressources offertes à Lauberivière.

Trouver sa recette

Depuis trois ans, M. Campagna se documente, lit des études, regarde ce qui se fait ailleurs en Amérique et en Europe pour s’adapter à un phénomène qu’il juge mondial. L’écart entre les riches et les pauvres, la présence de drogues de plus en plus fortes et addictives et les problèmes de logement sont vécus par une multitude de juridictions, dit-il, accentuant l'itinérance visible dans les rues.

Une présence policière est assurée dans Saint-Roch, près du Carré Lépine, mais des résidents demandent des gestes plus musclés. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Il invite la Ville de Québec à développer sa propre recette , à mi-chemin entre la réduction des méfaits et la répression policière. Les extrêmes , croit-il, ne fonctionnent pas . Actuellement, poursuit-il, la Ville a fait le choix de tolérer plusieurs gestes et a adopté une politique de réduction des méfaits quasi exclusive. Ça prend un mélange.

Le Service de police de la Ville de Québec, avec la création de l'équipe MULTI en 2020, intervient sur les lieux, admet-il, mais pas de façon suffisamment soutenue pour enrayer le phénomène, à son avis.

Chose certaine, tranche M. Campagna, les résidents de Saint-Roch ne peuvent plus faire à eux seuls les frais de la lutte contre l'itinérance. Oui les gens de la rue, je suis empathique à leur sort , dit-il. Je suis de l'opinion que les gens de la rue sont des citoyens à part entière et on doit offrir le refuge à tout le monde.