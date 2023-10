Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a présenté vendredi des changements législatifs pour que les services de certains fournisseurs privés de soins de santé mentale soient payés par le régime public d’assurance maladie.

Pour ce faire, le ministre responsable du Bureau des dépendances et de la santé mentale, Brian Comer, a déposé vendredi ses amendements à la Loi sur les services de santé et l’assurance. C’est la loi provinciale qui permet déjà au régime public de rémunérer les médecins, les dentistes et les pharmaciens.

Voir un psychologue ou un thérapeute quand vous en avez besoin ne devrait pas être différent que d’aller voir un docteur ou un dentiste , a déclaré le ministre. Ce sont tous des soins de santé importants .

Ces changements visent à remplir une promesse qu’avait faite le Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse avant d’être élu à l’été 2021.

Ouvrir en mode plein écran En Nouvelle-Écosse, Brian Comer est le ministre responsable du Bureau des dépendances et de la santé mentale. Photo : CBC / Robert Short

Brian Comer assure que le système de santé publique répond bien aux besoins des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale aigus ou complexes. Il soutient donc que les gens qui ont des besoins légers à modérés et non urgents seront ceux qui vont bénéficier le plus de ces changements. Il s’attend à ce qu’ils soient visibles durant l’exercice financier 2024-2025.

Le gouvernement provincial a aussi récemment annoncé un projet pilote qui met à contribution les professionnels de la santé du secteur privé pour réduire les temps d’attente des personnes qui ont besoin d'une évaluation pour un possible trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou des troubles du spectre de l'autisme.