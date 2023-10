L’Association canadienne-française de l'Alberta peine à recruter des bénévoles

Alors qu'elle tient son congrès annuel à Edmonton, l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) dit avoir du mal à recruter des bénévoles dans ses différentes branches. Des dirigeants appellent les francophones, notamment les jeunes, à s'impliquer davantage dans la vie et la gestion de ces associations.

Dans les environs de Saint-Albert, Legal et Morinville, le conseil d’administration de l’ ACFA régionale de Centralta cherche a du mal à pourvoir le poste de vice-président et de secrétaire de l'association.

Selon la directrice régionale, Josée Côté, le peu de personnes qui s’impliquent ne veut pas nécessairement prendre une responsabilité.

Le recrutement des bénévoles est très difficile , affirme-t-elle, en précisant que les jeunes sur qui elle mise le plus souvent sont des élèves obligés par des leur programme scolaire de faire du bénévolat.

Les 10e années ont besoin de faire du bénévolat, 25 heures de bénévolat. C'est un peu ma petite niche. Oui, on a des bénévoles constants, mais il y en a beaucoup moins que dans le passé.

Sur son site Internet, l’ ACFA régionale de Plamondon–Lac La Biche indique être à la recherche de personnes qui peuvent offrir quelques heures de bénévolat. La directrice régionale, Natasha Plamondon, souhaiterait avoir des bénévoles plus jeunes pour prendre le relais des aînés qui donnent de leur énergie depuis des années pour promouvoir la vie en français.

Se montrer ouvert et inclusif

La directrice régionale de l’ ACFA Régionale de Bonnyville-Cold Lake est particulièrement heureuse. Selon Christine St Laurent, le conseil d’administration de sa branche affiche complet avec 10 postes pourvus, dont six nouvelles personnes.

C'est un travail interpersonnel à faire avec les gens, dit-elle. On doit aller chercher toutes sortes de gens de toutes sortes de backgrounds. Peu importe leurs bagages, ils ont quelque chose à apporter à notre association.

L’ouverture est une approche gagnante, reconnaît aussi la directrice générale de l’ ACFA Centralta, Josée Côté. On est ouvert à la jeunesse. Mon plus jeune membre vient d'avoir 17 ans. Les personnes qui arrivent de l'immersion et veulent s'impliquer dans la communauté sont les bienvenues. On veut représenter la communauté multiculturelle de l’Alberta, pas juste le français d'origine blanc.

Ouvrir en mode plein écran Josée Côté est la directrice générale de de l’ACFA régionale Centralta Photo : Radio-Canada / Charles Deslile

À Grande Prairie, le problème de recrutement des bénévoles ne se pose pas à l’ ACFA , selon la directrice générale Geneviève Savard.

Notre population et nos membres sont très actifs , affirme-t-elle. Pour favoriser l'engagement, des fois, il faut revoir nos activités. Des fois, on se doit de sortir un peu des sentiers battus et aller chercher une nouvelle clientèle, les attirer en créant des partenariats différents avec des gens, mais aussi en ouvrant la porte.

En donnant de la place aux gens, le sentiment d'appartenance va se créer et la personne va vouloir s'impliquer de plus en plus.