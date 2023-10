Un nouveau programme d’arts culinaires est offert au Collège de l’Arctique du Nunavut

Depuis un peu plus d’un mois, des effluves de pâtisseries et de repas fraîchement sortis du four traversent les couloirs du campus du Collège de l’Arctique du Nunavut à Cambridge Bay, dans l’ouest du territoire. L’établissement d’enseignement postsecondaire y offre un nouveau programme d’arts culinaires à des apprentis chefs cuisiniers.

L’instructeur principal, Andy Poisson, explique que le programme est né d’un besoin de former davantage de chefs cuisiniers pour répondre à la demande du marché.

Avec le passage des navires de croisière durant l’été et la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (SCREA), Andy Poisson raconte que les visiteurs se font de plus en plus fréquents à Cambridge Bay. Il y a un peu plus de demandes pour [une cuisine plus raffinée] , affirme-t-il. Tôt ou tard, quelqu’un va finir par ouvrir un restaurant gastronomique. C'est juste une question de temps.

Entre-temps, dit-il, le manque de personnel se fait sentir dans beaucoup de cuisines : Quand je travaillais dans des mines et que nous recherchions des cuisiniers, nous n’étions jamais capables d’en trouver au Nunavut, donc nous devions les faire venir du Sud.

Ouvrir en mode plein écran Cambridge Bay est l'une des portes d'entrée du passage du Nord-Ouest que de nombreux navires de croisières empruntent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Intégrer la culture inuit dans les arts culinaires

Le programme culinaire s’échelonne sur deux ans. Il est offert à une dizaine d’étudiants à temps plein. Ces derniers apprennent les notions de sécurité en cuisine, à maîtriser différentes coupes de viande et à cuisiner des repas chauds et froids, des pâtisseries ainsi que des sauces.

Après avoir occupé un poste de gestionnaire au sein du gouvernement du Nunavut pendant sept ans, Michelle Vandenbrink, s'est dit qu’il était venu le temps de se lancer un nouveau défi. Elle fait partie de la première cohorte du programme : J’aime beaucoup ça . Elle espère obtenir les compétences nécessaires pour gérer un jour une équipe en cuisine.

La structure générale est inspirée de différents programmes d’arts culinaires dans le sud du pays. Cependant, plusieurs éléments de la culture inuit y ont été ajoutés, comme la nourriture traditionnelle, souligne une des instructrices du programme, Tasha Tologanak.

Elle étudie aussi la possibilité de collaborer avec des aînés de Cambridge Bay et d’ajouter un cours d’inuinnaqtun, un dialecte de la langue inuit, en lien avec l’alimentation et la nourriture traditionnelle.

Je suis très excitée à l’idée d’incorporer notre savoir traditionnel et nos compétences dans le programme.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : Andy Poisson, Michelle Vandenbrink et Tasha Tologanak. Photo : Phoot fournie par Tasha Tologanak

L'occasion de former localement

La formation donne surtout la possibilité aux étudiants de demeurer au Nunavut et ainsi d'éviter le dépaysement qui accompagne souvent les déménagements dans le sud du pays, souligne le chef Andy Poisson. En offrant le programme ici, nous sommes en mesure de dissiper cette crainte , soutient-il.

Les diplômés achèveront leur formation avec un Sceau rouge, une certification décernée à des corps de métiers spécialisés, comme les cuisiniers.

Les étudiants qui veulent s’en tenir à une année de formation recevront un certificat qui leur permettra de commencer leur carrière au premier échelon, tandis que ceux qui achèveront leur deuxième année recevront un diplôme d’études postsecondaires.

Ouvrir en mode plein écran Le bâtiment principal du Collège de l'Arctique du Nunavut, à Cambridge Bay Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Par ailleurs, des étudiants de l'école secondaire Kiilinik sont invités à se joindre aux cours deux fois par semaine. Le Collège espère éveiller leur fibre culinaire et les inciter à intégrer plus tard le programme.

Un programme amélioré pour former des chefs cuisiniers

Andy Poisson explique que le Collège de l’Arctique du Nunavut a choisi d’offrir le programme au campus de Cambridge Bay, principalement parce que d’autres formations culinaires y ont été données dans le passé.

Le Collège y a déjà offert un camp de cuisine d’une durée de six semaines, puis un certificat d’arts culinaires jusqu’en 2018. Ils ne partaient pas d’ici en tant que [...] chefs, mais plutôt comme de bons cuisiniers , affirme Andy Poisson.

Il croit que la nouvelle mouture du programme est plus complète. Nous augmentons tranquillement le niveau , dit-il.

J'aimerais voir ce programme passer au niveau supérieur et que la cuisine devienne un incontournable ici au Nunavut, tout en apprenant à incorporer les aliments du territoire dans les arts culinaires. Ce serait tout à fait unique.

Dans quelques mois, les responsables du programme comptent ouvrir une salle à manger où des membres de la communauté pourront goûter les mets des étudiants.