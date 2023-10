En poste depuis quatre mois, la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, a rapidement été propulsée sur les grandes scènes. Au moment où les regards sont tournés vers la Côte-Nord, elle souhaite faire connaître davantage la Minganie à travers le Québec.

Fermeture du pont Touzel, nomination d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO, inauguration du complexe de la Romaine : les projecteurs médiatiques ont été braqués à plusieurs reprises sur Meggie Richard depuis son élection à la préfecture de la MRC de Minganie en juin.

Je veux profiter de chaque occasion. Ce n’est pas pour être devant les caméras. C’est pour représenter ma région et faire parler de nous.

« Notre île et sa communauté basculent aujourd'hui dans une nouvelle ère », a souligné Meggie Richard lors de son allocution devant les membres du comité du Patrimoine mondial à Riyad. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Tremblay

Si elle ne prévoyait pas, en proposant son nom pour succéder à Luc Noël qui démissionnait à mi-mandat, que de tels dossiers l’attendraient sur son bureau, l’élue se dit toutefois allumée par ce genre de défis .

Ceux à venir sont grands pour cette femme de 37 ans à la tête de la Minganie, l’une des rares MRC québécoises où le préfet est élu par la population.

Le projet de traverse reliant la Minganie, l’île d’Anticosti et la Gaspésie, qui est dans les cartons depuis plusieurs années, connaît un second souffle. Il est maintenant envisagé comme un outil utile pour accueillir les futurs touristes de l’île devenue un joyau du patrimoine mondial. Si bien que les deux ans de son mandat lui paraissent bien courts.

J’ai seulement un demi-mandat. […] C’est assez court dans le monde municipal. Le mandat que je me suis donné, c’est de rassembler les personnes [de l’ensemble] de la Minganie.

La fermeture inattendue du pont Touzel, porte d'entrée de la Minganie, et la baisse de l'achalandage touristique ont marqué le début de mandat de Meggie Richard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Elle souhaite que les huit municipalités et les deux communautés autochtones de la Minganie collaborent davantage pour mener à terme les projets régionaux. Plus largement, l’élue veut consolider la table des préfets et des maires de la région. Si une MRC de la Côte-Nord gagne un projet ou fait un bon coup, on y gagne tous.

Dans un horizon plus rapproché, Meggie Richard planche sur la régionalisation des services incendies de la MRC .

C’est un projet prisé par plusieurs, alors que le segment de la route 138 entre Rivière-Saint-Jean et Rivière-au-Bouleau n’est plus couvert par les pompiers de Longue-Pointe-de-Mingan. Nombreux s’inquiètent de la situation, notamment pour les manœuvres de désincarcération lors d’un accident.

Ce que l’on souhaite, c’est agir à titre de facilitateur dans cette discussion-là. Je crois fermement qu’on aurait avantage à régionaliser le service ou du moins quelques services associés à l’incendie.

Un tronçon de la route 138 n'est plus couvert par les pompiers de Longue-Pointe-de-Mingan, notamment pour les manœuvres de désincarcération. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Havre-Saint-Pierre pourrait prendre en charge ce service. Le maire de la Municipalité, Paul Barriault, s’inquiète toutefois que ses services incendies en pâtissent. C’est comme un jeu de domino. Nous, on ne peut pas laisser de côté notre couverture pour aller intervenir à un autre endroit.

Meggie Richard a bon espoir que ce dossier se règle prochainement, d’autant plus que des rencontres sont prévues d’ici quelques semaines. La décision finale appartiendra toutefois aux municipalités minganoises, nuance-t-elle.

Et nous souhaitons prendre des décisions assez rapidement, considérant que c’est un dossier d’importance. On parle ici de la sécurité des citoyens , insiste Meggie Richard.

Si sa préfecture ne fait que commencer, l’élue réfléchit déjà à solliciter un second mandat à la population.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin