Frédéric Chieux est le nouveau consul honoraire de France au Manitoba

Frédéric Chieux a été nommé consul honoraire de France au Manitoba mercredi. Il succède à Jean-Éric Ghia, dont le mandat s’est terminé en juin dernier.

Frédéric Chieux est arrivé au Manitoba il y a environ cinq ans par l’intermédiaire de Roquette, un géant agroalimentaire français qui a ouvert, il y a quelques années, la plus importante usine de transformation de pois dans le monde à Portage-la-Prairie. Plus tôt cette année, il a rejoint Economic Development Winnipeg.

Résident permanent du Canada depuis deux ans, il a voulu s' impliquer davantage dans l’écosystème français au Manitoba , explique-t-il.

Le consul honoraire est un relais entre le consul général de France à Toronto, qui s’occupe aussi du Manitoba, Bertrand Pous, et la communauté française établie dans la province.

Les consuls honoraires sont avant tout des bénévoles. Leur travail consiste à aider les ressortissants du pays qu’ils représentent dans leurs démarches administratives et à délivrer des visas, si c'est nécessaire. Ils ont aussi un rôle de facilitateur pour mettre en relation des acteurs politiques et économiques entre le pays de résidence et celui qu’ils représentent.

Je représente le consulat pour faire le relais administratif. Je vais donc être capable de faire, par exemple, les procurations pour les élections, aider pour le traitement des passeports etc. explique-t-il.

Augmenter le nombre de Français inscrits sur les listes consulaires

Parmi les dossiers sur lesquels le nouveau consul honoraire souhaite travailler se trouvent le développement des relations économiques entre le Manitoba et la France ainsi que le développement des relations culturelles.

Par ailleurs, il aimerait augmenter le nombre de Français inscrits sur les listes consulaires afin que plus de services soient offerts.

Si les Français ne s'inscrivent pas sur les listes consulaires, on n'a pas la bonne représentation de service , relève-t-il.

Le fait de mobiliser les gens pour qu’ils s’inscrivent est un fer de lance, parce que toute la prestation qu'on va pouvoir donner aux Français en découle.

Ce travail pourrait, à terme, permettre aux ressortissants de l’Hexagone d’avoir un bureau de vote, qui est une revendication de longue date qui revient régulièrement à chaque élection française. Mais tant qu'on n'aura pas, je pense, une masse critique, ça va être compliqué , prévient Frédéric Chieux.

Est-ce que j'aimerais avoir un bureau de vote? Carrément. Si je peux pousser pour avoir ça, pas de problème. Par contre, je vais avoir besoin d'aide de tous les Français. Tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes, ce serait bien que vous le fassiez , appelle-t-il.

En tant que Français depuis cinq ans au Manitoba, je sais que c'est un sujet qui me tient à cœur.

Améliorer la communication

La communication est un autre dossier sur lequel Frédéric Chieux veut travailler. S’il doit encore discuter avec le consulat à Toronto pour en savoir plus sur ce qu’il est possible de faire, il aimerait à terme avoir une liste de diffusion pour interagir de façon régulière avec les Français du Manitoba .

En tant qu'individu, avant de devenir consul honoraire, j’aurais aimé avoir, pourquoi pas, un courriel une fois tous les trois mois pour me tenir informé des sujets, que ça soit administratif ou quand a lieu la prochaine tournée consulaire, ou encore donner de petites informations. On n'a jamais vraiment eu ça.

Frédéric Chieux aura l’occasion d’aborder ces divers sujets lors de la première visite du nouveau consul de France à Toronto, qui sera au Manitoba entre le 30 octobre et le 1er novembre.