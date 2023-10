Au lendemain de la mort de sa grand-mère et un jour avant de happer la famille Afzaal, Nathaniel Veltman dit avoir consommé trois grammes de champignons magiques pour échapper à la « spirale de paranoïa » qui occupait toute sa vie.

Nathaniel Veltman a expliqué avoir vécu des mois difficiles avant les événements qui ont mené à son arrestation. Dans son témoignage au procès pour meurtre prémédité dans des circonstances terroristes qui se déroule à Windsor, l’homme de 22 ans a raconté avoir eu des idées suicidaires dans les jours qui ont précédé le 6 juin 2021.

Interrogé par son avocat, Christopher Hicks, il a affirmé avoir consommé ces champignons qu’il avait convaincu un ami de lui vendre en forte dose. Il a affirmé à la barre des témoins qu’il s'agissait pour lui d’un moyen de s’évader .

Selon son témoignage, sa descente vers la paranoïa s’est accélérée dans les mois qui ont précédé. Il affirme qu’il traversait en alternance des périodes de débauche ou il consommait de l’alcool, des drogues et de la pornographie, puis ressentait le besoin de se tourner vers les croyances religieuses qui lui avaient été enseignées depuis l’enfance.

Il a raconté aux jurés que pendant ses périodes de fanatisme, il ruinait ses relations en prêchant , il purgeait sa maison de toute tentation, en jetant par exemple la nourriture et en détruisant ses appareils électroniques.

Il utilisait également des applications pour tenter de bloquer l’accès de ses appareils électroniques à certains sites qui faisaient entre autres la propagation de théories conspirationnistes, mais finissait toujours par les contourner ou les désinstaller.

Il a même raconté avoir tenté de se castrer lui-même en poignardant ses propres parties génitales. Un geste qui l’aurait mené à l’hôpital à une occasion pour y recevoir des soins d’urgence.

Après deux tentatives de suicide, il aurait ressenti n'avoir plus rien à perdre . Mes idées suicidaires se sont métamorphosées , a-t-il dit, en un désir de poser des gestes violents .

Il affirme que ses obsessions se sont surtout tournées vers des sites montrant des événements violents, de la satire noire et des illustrations burlesques. J’étais attiré par tout ce qui est dans la marge a-t-il dit.

Attiré par les idées de l'extrême droite, il affirme avoir été désensibilisé peu à peu et avoir recherché des contenus de plus en plus violents.

Son témoignage doit se poursuivre la semaine prochaine après quoi la défense a annoncé qu’un psychiatre spécialisé en médecine légale témoignera.

Ce dernier, le Dr Julien Gauger, écoute activement le témoignage de l'accusé, selon l’avocat de la défense Peter Ketcheson.

Il sera appelé à commenter sur ses propos , a affirmé l’avocat.

Nathaniel Veltman a plaidé non coupable aux accusations de meurtre prémédité dans des circonstances de terrorisme et de tentative de meurtre qui pèsent contre lui.