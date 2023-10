Alexandra Stréliski, Munya et Helena Deland parmi les sorties musicales de la semaine

Plusieurs femmes de grand talent se démarquent parmi les nouvelles sorties musicales de la semaine. On survole les incontournables: entre le nouvel extrait d’Alexandra Stréliski et le retour sur disque de Land of Talk et Metric.

Goodnight Summerland de Helena Deland

L’autrice-compositrice-interprète montréalaise Helena Deland a dévoilé vendredi son deuxième album solo, Goodnight Summerland, trois ans après Someone New.

Plusieurs extraits sont parus en amont du nouvel opus, dont l’entraînante Spring Bug la réconfortante ballade Bright Green Vibrant Day, écrite peu après le décès de la mère de la musicienne.

Produit en grande partie avec l’aide du musicien et producteur new-yorkais Sam Evian, Goodnight Summerland propose 11 titres folk minimalistes qui invitent à l'introspection et à la contemplation.

En novembre 2023, Helena Deland entreprendra une première tournée mondiale qui l’amènera au Canada et aux États-Unis, puis en Europe à l’hiver 2024. Elle sera de passage le 24 novembre à La Tulipe à Montréal et le 25 novembre au Pantoum à Québec.

Prelude in Lodz d’Alexandra Stréliski

La pianiste québécoise Alexandra Stréliski a lancé vendredi une nouvelle pièce intitulée Prelude in Lodz, qui évoque le surnom donné à son piano d’enfance et la région de Pologne d’où provient son nom de famille. Enregistrée à Paris, la chanson met en vedette Julia Kortoba au violoncelle.

Tout comme la chanson Umbra, Prelude in Lodz sera incluse dans la version prolongée du troisième album d’Alexandra Stréliski, Néo-Romance, qui paraîtra le 3 novembre prochain. Rappelons que Néo-Romance est en nomination pour cinq Félix au prochain Gala de l’ADISQ.

La pianiste se produira à Munich, Genève et Zurich au mois de novembre, avant de revenir au Canada pour une série de concerts débutant le 13 janvier à Toronto. Elle sera de passage à Montréal les 17 et 18 janvier, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Jardin de Munya

La chanteuse et multi-instrumentiste Josie Boivin a commencé enregistrer sous le nom de Munya en 2018, lançant coup sur coup trois microalbums où elle déballait sa bedroom pop suave et sucrée.

Elle a lancé en 2021 son premier album complet, Voyage to Mars, une escapade dans son univers coloré où elle chantait autant en anglais qu’en français.

Elle revient deux ans plus tard avec Jardin, qui poursuit dans la même veine avec un autre concentré de pop bilingue, où les synthés et les guitares cohabitent en harmonie totale (mention spéciale au titre Once Again). Maintenant résidente de New York, Munya se produira le 8 novembre à Brooklyn et le 28 novembre à Los Angeles.

Formentera II de Metric

Le groupe torontois Metric, mené par la magnétique Emily Haines, a déballé vendredi son deuxième album en deux ans avec Formentera II, suite directe de Formentera, du nom d’une île paradisiaque près d’Ibiza, en Espagne.

Depuis sa formation en 1998 et son explosion en 2003 avec Old World Underground, Where Are You Now?, Metric a su s’imposer dans le temps en peaufinant son mélange compact de rock et d’électro, une formule efficace que l’on retrouve une fois de plus sur Formentera II, neuvième album du groupe.

Metric se produira dans sa ville natale de Toronto ce samedi 14 octobre, avant de partir pour une série de dates en Europe, au Mexique et en Amérique du Sud.

Performances de Land of Talk

La formation montréalaise Land of Talk menée par Lizzie Powell se réinvente avec la sortie de son cinquième album complet qui met de l’avant la discrétion du piano plutôt que la guitare plus rock qu’on lui attribuait.

Les 10 chansons de l’album Performances dessinent les traits d’une crise identitaire chez la compositrice qui ne savait que faire des douces mélodies qu’elle produisait spontanément durant la pandémie. J’ai rapidement réalisé que je ne ressentais pas la guitare électrique pour cet album , explique-t-elle dans un communiqué.

Plutôt que de répondre aux idées préconçues par rapport à son groupe, elle a choisi de se lancer, même si ça voulait dire que le son de Land of Talk devait changer de manière draconienne. Et c’est un pari réussi: ça marche!