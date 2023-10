Réussir sa sortie de prison : un combat quotidien au Centre résidentiel communautaire

Le Centre résidentiel communautaire (CRC) de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec a ouvert ses portes au public, vendredi à Amos, dans le cadre de la Semaine de la réhabilitation sociale.

Cette maison de transition accueille jusqu'à une trentaine d'hommes qui complètent un parcours en milieu carcéral. Ils y reçoivent un accompagnement personnalisé pour être mieux outillés en vue d'un retour dans la société.

Selon Chantal Lessard, directrice générale du CRC, toute la population peut contribuer aux efforts des détenus qui veulent s'en sortir.

Ce n'est pas juste l’affaire des maisons de transition, de la cour ou des services de probation. C'est l'affaire des voisins, des employeurs, de Monsieur Tout-le-monde. Plus une personne est réintégrée solidement dans la société, plus on s'éloigne d'un risque de récidive.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Centre résidentiel communautaire (CRC) de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Chantal Lessard. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le Centre résidentiel communautaire accueille environ 100 résidents par année, en plus d'assurer le suivi à l'externe pour plus de 200 détenus.

Pour être admis pour un séjour en maison de transition, les hommes doivent démontrer une motivation à changer leur comportement et les facteurs qui les ont conduits à la criminalité.

C’est sûr qu’ils ne partent pas tous du même point, selon leur parcours, ajoute Mme Lessard. On choisit notre clientèle en s’assurant qu’ils ont la mobilisation nécessaire pour se responsabiliser vis-à-vis leur comportement. On travaille sur les motifs qui ont mené ces gens en prison. On est là pour les encadrer, pas pour travailler à leur place.

Ouvrir en mode plein écran L'une des chambres de la maison de transition d'Amos. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

« Sans ça, on serait laissés à nous-mêmes »

Pour Ronald, Abénaki et métis, un deuxième séjour au CRC d'Amos se conclura à la fin octobre. À travers les programmes, thérapies et activités ciblées pour sa réalité autochtone, il espère maintenant avoir les outils pour réintégrer la société.

Je suis venu chercher de l’aide dans mon parcours, témoigne-t-il. Je voulais une maison avec de l’aide pour les Autochtones, des aînés qui nous permettent de continuer dans nos racines. Avec les programmes et les thérapies, j’ai pu continuer à avancer et retourner en société. Je veux être comme tout le monde, continuer à vivre malgré les erreurs que j’ai commises. Ça me serre le cœur de partir, parce que l’aide que j’ai eue, elle est appréciée. Sans ça, on serait laìssés à nous-mêmes, à l’abandon.

Chantal Lessard reconnaît que le succès d’un séjour en maison de transition ne peut se mesurer de la même façon pour chaque résident.