Affaire Hidden Valley : l’ancien aide-enseignant déclaré non coupable

Un ancien aide-enseignant de l’école primaire Hidden Valley à Whitehorse a été acquitté de tous les chefs d’accusation qui pesaient contre lui dans une histoire d’allégation d’abus sexuel sur un mineur. Le juge a déterminé que la preuve était insuffisante.

William Auclair-Bellemare faisait face à trois chefs d’accusation, soient incitation à des contacts sexuels sur une personne mineure, agression sexuelle et séquestration.

D’entrée de jeu lors de la lecture du verdict vendredi, le juge Peter Chisholm a déclaré qu’il n’y avait pas de preuve d’agression sexuelle et a donc acquitté l’accusé de ce chef d’accusation.

Le procès, qui s’est déroulé en français, était principalement basé autour du témoignage de la jeune victime, toujours mineure. Dans son verdict, le juge a indiqué que le témoignage de l’enfant avait, selon lui, été fait de bonne foi.

Les faits allégués se seraient produits entre 2015 et 2017 à l'école primaire Hidden Valley où travaillait l'accusé.

Peter Chisholm note cependant que, bien qu’il soit normal que l'enfant ne se souvienne pas de tous les détails, le contre-interrogatoire a soulevé plusieurs contradictions et trous de mémoire dans le témoignage.

Les allégations portaient sur des faits qui se seraient déroulés entre 2015 et 2017, alors que l’enfant fréquentait l'école Hidden Valley. L'élève a témoigné que l’aide-enseignant l’aurait isolé dans un vestiaire et lui aurait demandé de retirer ses pantalons et ses sous-vêtements avant de faire un croquis de son corps.

Le plaignant n’a toutefois pas été en mesure de se rappeler si l’accusé l’avait touché, si d’autres personnes étaient présentes, si l’accusé lui avait remis ses pantalons ou non et ce qu’il avait par la suite raconté à son ami.

Le juge a aussi souligné ne pas pouvoir se fier sur le témoignage de la sœur qui comporterait trop de lacunes, et également parce que le plaignant a indiqué ne pas se rappeler lui avoir raconté l’incident.

Finalement, le juge a également noté devoir faire preuve de prudence devant le témoignage de la mère, notamment sur les détails qu’elle aurait pu partager avec son fils concernant un cas similaire à l’école primaire. Il ajoute qu’il s’agissait certainement d’un moment émotif et difficile pour elle.

Selon le juge, il y a trop de doutes pour reconnaître la culpabilité de William Auclair-Bellemare.

William Auclair-Bellemare, qui était présent au palais de justice pour la lecture du verdict, ne travaille plus comme aide-enseignant depuis 2019. Il n’a pas répondu à la demande de commentaires à la sortie du tribunal.