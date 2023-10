La Place des Arts du Grand Sudbury aura enfin sa librairie

La librairie-boutique tant attendue ouvrira à la fin de novembre, plus de 18 mois après l'ouverture de la Place des Arts du Grand Sudbury, au printemps 2022.

La principale difficulté a été de recruter quelqu'un pour diriger la librairie. C'est un métier spécialisé, explique Stéphane Cormier, président du conseil d'administration de la libraire-boutique.

On a cherché des candidats libraires en Ontario, au Québec et même à l'international. On a fini par trouver quelqu’un : Monica Meza Giron. Elle déménage du Québec pour s'installer à Sudbury,