Le géant des télécommunications annonçait en août son intention de supprimer 6000 postes, dont 4000 à l'échelle du pays. Cette annonce se concrétise maintenant dans la région alors qu’au moins 20 postes ont été abolis au cours des dernières semaines.

Telus a choisi d’inciter des employés à prendre une retraite anticipée ou à partir volontairement en échange d’une indemnité de départ.

Il s’agit de cinq postes de personnel de bureau, d'agents de centres d'appel et d'employés de métier qui sont représentés par le Syndicat québécois des employés de Telus.

S’ajoutent à cela, 15 emplois spécialisés d’ingénieurs, d'informaticiens ou de concepteurs réseau, notamment. Le président du Syndicat des agents de maîtrise de Telus, Brian Leclerc, qui les représente, indique que les départs se font de manière graduelle.

Chaque perte est lourde , affirme-t-il. M. Leclerc ajoute qu’il devrait y avoir d’autres abolitions d’ici la fin de l’année, ce que refuse de confirmer l’employeur.

Le président s'inquiète d'une perte d'expertise. Quand ces décisions-là sont prises, c'est fait très rapidement. Il n'y a pas énormément de temps qui est laissé pour un transfert de connaissance en bonne et due forme , lance Brian Leclerc.

Ouvrir en mode plein écran Le président du Syndicat des agents de maîtrise de Telus, Brian Leclerc. Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

Du même souffle, il dénonce le fait que Telus délocalise de plus en plus des emplois spécialisés à l’étranger, notamment en Inde, aux Philippines, en Roumanie, au Salvador et au Guatemala. Selon M. Leclerc, les salaires offerts peuvent être six fois moindres qu’au Canada. C’est impossible d'être concurrent , ajoute-t-il.

Publicité

Par courriel, l’entreprise indique devoir rationaliser ses coûts d’exploitation pour demeurer en tête du marché et continuer à offrir une croissance rentable aux actionnaires. De plus, l’entreprise ajoute que ces décisions n’ont pas été prises à la légère et que la mise en œuvre de ces compressions est particulièrement difficile pour notre équipe .

Par ailleurs, les 519 membres du Syndicat des agents de maîtrise de Telus ont ratifié cette semaine une toute nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans. Celle-ci prévoit des augmentations salariales de l'ordre de 5,5 %. Brian Leclerc estime qu'il s'agit cependant d'une victoire douce-amère dans un contexte de compressions.

Telus est le plus important employeur privé de Rimouski.