Neige artificielle : la technologie d’une entreprise de Lévis très convoitée

L’entreprise Latitude 90, située dans le parc industriel de Saint-Romuald, à Lévis, s'apprête à livrer quatre grands conteneurs d'enneigement dans une station de ski du Tennessee. Sa technologie connaît un vif succès auprès des stations de ski menacées par les changements climatiques, mais le phénomène soulève aussi des interrogations sur le plan environnemental.

Depuis 2017, le procédé développé par l’entreprise lévisienne, différent de celui des canons à neige, plaît particulièrement sur le marché américain et asiatique pour prolonger la saison de ski.

La plupart de nos clients sont aux États-Unis, souvent au sud des États-Unis puis c'est fréquent par exemple qu'en décembre, juste avant Noël, il y a des pluies, des moments chauds , précise le président de Latitude 90, Raphaël Pelchat. Au moins avec notre machine, ça leur permet de garantir l'ouverture.

Le conteneur est installé au bas des pistes de cette station de ski de l'Idaho. Photo : Fournie par Latitude 90

La particularité des unités d’enneigement de l’entreprise Latitude 90, c’est qu'elles peuvent fabriquer de la neige peu importe la température extérieure, en moins de trois secondes.

Normalement pour les canons à neige, il doit faire environ -2 degrés Celsius, comme l’explique Raphaël Pelchat. Nous nos machines peuvent faire de la neige jusqu'à 25 ou 30 degrés Celsius et même -25 degrés.

Latitude 90 est une entreprise familiale. Guy Pelchat, à droite, et Raphaël Pelchat au milieu. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Le tourisme de la dernière chance ?

L’utilisation de cet équipement, capable de transformer de l’eau en neige artificielle, même en plein été, suscite plusieurs questionnements.

Même si l’entreprise Latitude 90 assure ne pas consommer de manière exorbitante l’eau ou l’électricité lors de son processus de transformation, le professeur du département d'études urbaines et touristiques à l' UQAM , Luc Renaud mentionne que dépendamment des contextes dans lesquels la neige est produite, ça peut aller d'impacts peu importants à très importants dans l’environnement .

Le paradoxe est assez évident, on est dans quelque chose qui ressemble à du tourisme de la dernière chance.[…] Faire de la neige artificielle ça revient un peu à ça, au niveau philosophique, on veut essayer d'allonger des saisons qui disparaissent à cause des changements climatiques en utilisant des procédés qui contribuent eux-mêmes à favoriser les changements climatiques.

De son côté, Guy Pelchat affirme que des efforts particuliers sont donnés pour rendre les unités les plus écoénergétiques possibles.

Toutes nos composantes ont été optimisées de façon à diminuer la consommation électrique , assure le PDG .

Les conteneurs à neige, développés par l'entreprise lévisienne, peuvent fabriquer de la neige entre - 15 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. Cet équipement permet de produire des flocons en plein été, pour de l'événementiel par exemple. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Son entreprise essaie aussi de trouver un moyen de récupérer la chaleur générée par la machine. On va mettre un procédé pour récupérer la chaleur permettant de réchauffer la piscine l'été et de réchauffer le bâtiment l'hiver , poursuit Guy Pelchat.

Une croissance fulgurante

Le président-directeur général de l’entreprise lévisienne, Guy Pelchat assure que depuis 6 ans, Latitude 90 a une croissance de 300 % chaque année dans l’enneigement des stations de ski. Mais l’entreprise reçoit de nombreuses demandes pour utiliser sa technologie, dans d'autres domaines.

On a été approché pour fabriquer des icebergs dans l’océan pour de l’énergie éolienne […], rapporte Raphaël Pelchat. On s'est fait approcher également pour la protection du pergélisol dans le Nord.

Un conteneur de Latitude 90 coûte environ 500 000 $ US. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

L’entreprise a vendu 14 unités d’enneigement cette année. Une autre grosse livraison est prévue dans une station de ski proche du mont Fuji au Japon.

Avec les informations de Magalie Masson