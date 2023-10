Des victimes du cyberpirate de Gatineau remboursées

À première vue, c’est l’image d’un groupe de collègues qui vient de gagner le million à la loterie.

Toutefois, ce chèque de 999 239 $ que tiennent la directrice du Cégep de Saint-Félicien et son responsable de l’informatique constitue le remboursement des dépenses que cet établissement a dû encourir pour remédier à l’attaque de type rançongiciel lancée par un des pires pirates informatiques canadiens, le Gatinois Sébastien Vachon-Desjardins.

En entrevue à Enquête il y a un an, Sylvie Prescott avait raconté la manière dont cette attaque avait paralysé son cégep à la rentrée scolaire de 2020 alors que le personnel était déjà éreinté par la gestion des répercussions de la pandémie.

Bien qu’une majorité de victimes choisissent de payer les cybercriminels pour récupérer leurs précieuses données informatiques, Mme Prescott a décidé, par principe, qu'il n’en était pas question. Pendant des semaines, les employés du Cégep ont travaillé avec des experts d’une firme spécialisée pour rebâtir le réseau informatique de l’établissement.

Une enquête policière de la FBI et de la GRC avait révélé que cette fraude avait été commise par l’organisation criminelle NetWalker, un collectif de pirates informatiques. Parmi eux, le Gatinois Sébastien Vachon-Desjardins, qui a extorqué plus de 30 millions de dollars en un an seulement et qui a été condamné à 20 ans de prison en Floride il y a un an. Vachon-Desjardins avait été recruté par cette organisation criminelle alors qu’il travaillait le jour comme fonctionnaire pour le gouvernement fédéral à Ottawa.

Le remboursement reçu par ce cégep du Lac-Saint-Jean près de trois ans après l’attaque correspond à une partie des bitcoins qui ont été saisis et revendus par les autorités pour rembourser certaines des victimes canadiennes des cyberattaques.

La directrice du Cégep de Saint-Félicien explique que les sommes reçues couvrent les frais des experts informatiques et le programme de surveillance de crédit de ses étudiants par Equifax. D’autres procédures judiciaires sont en cours aux États-Unis pour distribuer entre les victimes de partout dans le monde le reste des millions saisis chez Sébastien Vachon-Desjardins à Gatineau.