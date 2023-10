La CCN présente son plan de revitalisation des berges du ruisseau de la Brasserie

La Commission de la capitale nationale (CCN) a présenté, vendredi matin, son plan de revitalisation des berges du ruisseau de la Brasserie devant les membres de la Table de concertation du centre-ville de Gatineau. Pour l’organisme Vision Centre-Ville, le plan proposé par la CCN « ne passerait pas ».

La société de la Couronne prévoit aménager un projet résidentiel et commercial entre la rue Wright et la station-service Shell, dans le secteur de Hull à Gatineau. Un total de quatre immeubles de huit étages sont dans les plans, ce qui doit représenter 360 nouveaux logements. Certains de ces logements doivent être abordables.

Notre objectif est de satisfaire trois besoins : le logement abordable, l’encadrement de la rue Montcalm et l’accès public aux berges. [...] Nous voulons viabiliser les terrains de la CCN qui ont été sous-utilisés pendant des décennies , souligne Martin Barakengera, directeur de la planification à long terme pour la CCN.

Des espaces commerciaux sont aussi prévus sous les unités résidentielles.

Pour le conseiller du district Hull-Wright, Steve Moran, c’est une bonne nouvelle en soi qu’un plan de décontamination ait été dévoilé par la CCN. Cela fait depuis que je suis élu qu’on en parle! , lance-t-il.

Pour lui, l’exercice de consultations publiques annoncé par la CCN vendredi s’avérera crucial pour la bonne marche du projet. Pour le développement immobilier et le parc linéaire, il va falloir bien sonder les résidents, les commerçants et les autres acteurs du centre-ville pour prendre le pouls, [...] pour voir si le projet qui est sur la table est intéressant pour les gens , ajoute l’élu.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, a également pris part à la présentation de la CCN à titre de membre de la Table de concertation du centre-ville.

M. Bisson explique que la CCN compte louer le terrain à un promoteur pour que ce dernier puisse y construire les immeubles en question.

Stéphanie Bisson aurait préféré que le projet avance beaucoup plus rapidement , mais reconnaît que les terrains hautement contaminés de l’endroit compliquent le projet.

La décontamination de l’endroit devrait d’ailleurs coûter entre 7 et 10 millions de dollars, selon la CCN.

M. Bisson explique que la Chambre de commerce compte maintenant travailler avec des entrepreneurs locaux pour voir si certains d’entre eux seraient intéressés à contribuer au développement du secteur.

Il ajoute qu’à ses yeux, la construction de ces 360 nouveaux logements pourrait être particulièrement bénéfique pour la région puisque selon lui, une augmentation de l’offre de logements dans le secteur a le potentiel d’avoir un certain effet domino .

Plus qu’il va y avoir d'offre, nécessairement il va y avoir une pression au niveau des prix parce que ces promoteurs-là vont vouloir avoir des occupants dans leur logement , raisonne ce dernier. Il va peut-être y avoir un retour à la réalité au niveau des prix.

L’organisme Vision Centre-Ville n’a pas caché sa déception quant au plan présenté vendredi par la CCN. On vient privatiser des terres qui, pour le moment, étaient publiques, et qu’on espérait voir demeurer publiques , se désole Annie-Pier Caron-Daviault, directrice générale de Vision centre-ville de Gatineau.

Elle rappelle que les espaces verts manquent à Hull. Pour le citoyen, c’est une perte. Il n’y a pas d’espaces verts au centre-ville , ajoute Mme Caron-Daviau.

On est habitués d’avoir des occasions manquées au centre-ville. On est habitués de se faire présenter des projets qui ont des angles morts, et qui ne comprennent pas le plein potentiel et le contexte de la région.