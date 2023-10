Le programme d’immigration francophone du N.-B. n’est plus accessible depuis des mois

Le programme d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick n'est plus accessible depuis plus de huit mois. Le gouvernement affirme qu’il a été victime de son succès et que cette situation est temporaire.

L’Initiative stratégique est un volet du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick qui vise à attirer de nouveaux arrivants francophones.

Depuis quelque temps, les personnes qui se rendent sur la page web de ce volet se butent à un message en rouge et en gras.

Afin de bien gérer notre inventaire existant dans le cadre du volet Initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, aucune nouvelle Invitation à soumettre une demande (ITA) ne sera émise pour ce volet jusqu’à nouvel ordre , peut-on lire.

Aucun autre détail n’est disponible sur cette page. Radio-Canada Acadie a cependant obtenu des explications de la part du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick.

Selon sa porte-parole, Judy Désalliers, il s’agit d’une situation temporaire qui s’explique par le succès inattendu du volet Initiative.

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail examine actuellement le volet et s’attend à ce qu’il soit de nouveau disponible au début de 2024 , dit-elle.

Un parcours en plusieurs étapes

Pour saisir ce qui se passe, il faut comprendre les étapes que doivent franchir les nouveaux arrivants qui veulent s’établir au Nouveau-Brunswick par l’entremise du volet Initiative stratégique.

Ils doivent d’abord s’assurer qu’ils sont admissibles. Ils doivent notamment parler français, avoir un lien avec le Nouveau-Brunswick, être âgés de 19 à 55 ans, avoir de l’expérience professionnelle et détenir un diplôme d’études secondaires.

Par la suite, ils doivent créer un profil sur une plateforme en ligne et soumettre une déclaration d’intérêt.

Les candidats au volet Initiative stratégique doivent franchir plusieurs étapes avant de recevoir un certificat du Nouveau-Brunswick (archives)

Les personnes qui ont le plus de chances de s'intégrer économiquement reçoivent une invitation à soumettre une demande dans le cadre du volet Initiative stratégique.

Les candidats qui soumettent une demande et qui sont sélectionnés reçoivent un certificat du Nouveau-Brunswick. Ils se servent de ce document pour appuyer leur demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral, qui a le dernier mot.

Les invitations suspendues depuis février 2023

Selon Judy Désalliers, à l’automne 2022, le gouvernement provincial a envoyé environ 800 invitations à soumettre une demande afin de monter une banque de candidatures pour son programme d'immigration francophone.

La réponse a été plus importante que prévu et a rempli avec succès notre inventaire de demandes soumises pour 2023 , explique-t-elle.

Le 6 février 2023, l’Initiative stratégique a cessé d'accepter les déclarations d'intérêt et a cessé d’émettre de nouvelles invitations à présenter une demande.

Cette décision a été prise afin de permettre aux fonctionnaires de traiter les demandes reçues. Ce travail s'est poursuivi depuis; 323 demandes ont été acceptées en 2023 et 20 demandes sont toujours à l'étude.

De nombreux nouveaux arrivants francophones s'établissent dans la région de Moncton (archives)

Le Nouveau-Brunswick prépare maintenant le terrain en vue de l'émission de nouvelles invitations à soumettre une demande.

Les manifestations d’intérêt pour le volet ont été rouvertes le 6 septembre 2023 , indique la porte-parole du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Le Nouveau-Brunswick peut seulement délivrer un nombre limité de certificats de désignation chaque année. Ce nombre est déterminé par le gouvernement fédéral.

Selon Judy Désalliers, le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick – qui comprend plusieurs volets, dont celui pour les francophones (Initiative stratégique) et celui pour les travailleurs qualifiés – est doté d’une allocation de 3000 certificats en 2023.

Quand j’ai eu cette surprise, ç’a été très frustrant

Cette situation a pris de court certains candidats potentiels. C’est le cas de Luis Lima, originaire du Brésil et qui demeure à Moncton avec sa famille. Cet homme de 53 ans détient un permis de travail et souhaite obtenir la résidence permanente.

L’année dernière, il a eu vent de l’existence du volet Initiative stratégique lors d’une session d’information. Il a décidé qu’il allait emprunter cette voie et s’est attelé à améliorer ses compétences langagières.

J’ai commencé à apprendre le français par moi-même en novembre. Cette année, j’ai décidé de suivre des cours. Je n’ai pas beaucoup d’occasions de pratiquer, mais je participe à des sessions de conversations à la bibliothèque publique.

Luis Lima, originaire du Brésil, est soulagé d'apprendre que le volet Initiative stratégique sera à nouveau accessible prochainement. On le voit ici près du monument commémoratif de l'Odyssée acadienne, à Dieppe.

Plus tôt cette année, il a appris que le volet Initiative stratégique n’était plus accessible. Une nouvelle à laquelle il ne s’attendait pas.

Quand j’ai eu cette surprise, ç’a été très frustrant….oh mon Dieu. C’était très frustrant, honnêtement , raconte-t-il en entrevue téléphonique.

Luis Lima explique qu’il veut rester au Nouveau-Brunswick avec sa famille. Il continue d’apprendre le français et estime qu’il sera prêt à passer un test de langue en décembre.

Il se dit sûr d’obtenir des résultats qui lui permettront de déposer une demande lorsque le volet Initiative stratégique sera à nouveau accessible.

Radio-Canada Acadie lui a appris que le gouvernement provincial prévoit recommencer à émettre des invitations à soumettre une demande au début de 2024. Il s’en est réjoui.

Je suis tellement content. Ça me donne de l’espoir!

« Pour l'instant, la SANB a décidé de ne pas aborder ce sujet »

La nouvelle présidente intérimaire de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Nicole Arseneau Sluyter, a accepté de nous donner une entrevue à ce sujet la semaine dernière. L’entretien a toutefois été annulé.

Pour l'instant, la SANB a décidé de ne pas aborder ce sujet , a affirmé par courriel la responsable des communications de la SANB , Lucia Obama Eyang.

Nicole Arseneau Sluyter, présidente par intérim de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (archives)

La Société Nationale de l’Acadie (SNA) et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) n’ont pas souhaité faire de commentaire puisqu'il s’agit d’un dossier qui touche seulement le Nouveau-Brunswick.