Pêche au homard automnale : Listuguj satisfaite du projet-pilote communautaire

Le gouvernement mi’gmaw de Listuguj dresse un bilan positif de la première saison de pêche communautaire dans la nouvelle zone 21 B Ouest située entre Miguasha et Listuguj.

Durant deux semaines, du 30 septembre au 14 octobre, ce projet-pilote de pêche expérimentale a permis à 20 Mi’gmaq de pêcher le homard à l’aide de cinq casiers chacun, dans l'estuaire de la rivière Ristigouche.

La création de cette nouvelle zone de pêche découle de l'Entente de réconciliation et de reconnaissance des droits sur les pêches conclue entre Ottawa et Listuguj en 2021.

Il y a eu beaucoup d’intérêt, on a distribué nos 100 casiers. Selon les chiffres actuels, un peu plus de 200 livres de homard ont été débarquées. La pêche se termine demain [samedi], donc d’autres homards seront pêchés.

Selon Denny Isaac, les zones situées à proximité d’Escuminac et Miguasha ont été celles les plus fréquentées par les pêcheurs.

Ces zones sont plus proches de la zone commerciale 21 B, les populations de homard y sont plus nombreuses , explique M. Isaac. Plus à l’ouest, l’eau est moins salée et il n’y a pas eu beaucoup de pêche.

Les 20 pêcheurs mi'gmaw qui prenaient part à cette pêche expérimentale communautaire avaient cinq casiers chacun. En comparaison, les pêcheurs commerciaux en Gaspésie en ont 235 chacun lors de la pêche printanière commerciale.

Les pêcheurs ont utilisé des bateaux de plaisance pour faire cette pêche communautaire, les mêmes embarcations utilisées pour la pêche au saumon.

On veut créer un accès plus grand à la ressource sans les obliger à s’endetter à s’achetant de gros bateaux de pêche parce que l’accès à la ressource est assez restreint , souligne Denny Isaac.

Historiquement, les gens de notre communauté pêchaient dans ces secteurs, mais il y a eu beaucoup de conflits , ajoute-t-il. Les pêcheurs étaient excités de pouvoir retourner dans ces eaux sans être persécutés. Pour d’autres, c’était totalement nouveau et la première fois qu’ils pêchaient le homard.

Il y a eu beaucoup d’apprentissages, pour les pêcheurs, mais aussi pour nous comme gestionnaires

« Je suis satisfait, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis fière qu'on ait établi cette pêche », indique le directeur adjoint aux pêcheries, Denny Isaac.

Parallèlement, la communauté mi'gmaw mène aussi une pêche au homard de subsistance à l'automne dans la zone 21 B. Cette pêche est dotée d'un volet commercial depuis 2021.

Le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie est opposé catégoriquement à la pêche automnale, pour des raisons de préservation de la ressource.

Une pêche encadrée selon la réglementation de Listuguj

En 2019, Listuguj s’est dotée de sa propre loi pour encadrer la pêche au homard, à l’instar de la pêche au saumon.

Dans le cadre de cette pêche communautaire expérimentale, les pêcheurs devaient obligatoirement se présenter dans un bâtiment du conseil de bande pour faire compter et peser leur prise, et présenter leur journal de bord.

En mer, les Rangers de Listuguj, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, s'assurent du respect de la réglementation.

La communauté de Listuguj embauche ses propres gardes-pêche depuis 1993.

Les pêcheurs devaient remettre à l’eau les homards trop petits ainsi que les femelles reconnaissables par leurs œufs ou un marquage en V à la queue , précise Denny Isaac. Ils devaient aussi nous montrer leur journal de bord dans lequel ils doivent compiler certaines données.

Il y a eu quelques incidents, mais pas de violations ou d’infractions majeures , indique-t-il. C’est normal, c’est le début d’une nouvelle pêche, avant c’était jugé illégal de faire ça. Nous avons des mécanismes pour régler ces problèmes.

Selon Denny Isaac, l’équipe scientifique de Listuguj récolte aussi des données dans le but de préserver la ressource.

Nous devons aussi étudier les zones moins pêchées avec notre étude scientifique pour voir ce qui se passe dans ces secteurs , informe-t-il. Pêches et Océans Canada privilégie une approche basée sur les données.

Déjà, le gouvernement mi’gmaw de Listuguj veut répéter l’expérience de cette pêche communautaire à l'ouest de Miguasha au printemps prochain, mais il devra obtenir l'approbation du ministère fédéral.