Nouveau pont, nouveau nom à Ferland-et-Boilleau

Fermé en vitesse au mois de mai pour des raisons de sécurité, le pont Louis-Joseph-Tremblay, qui enjambe la rivière Ha! Ha! à Ferland-et-Boilleau, est finalement remplacé. Rebaptisé le pont de la Collaboration, il a été inauguré vendredi matin.

Le pont de la Collaboration, dont la facture monte à 426 000 $, porte bien son nom : en plus de la municipalité de Ferland-et-Boilleau, pas moins de quatre ministères provinciaux ont été impliqués dans le dossier, en plus de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay.

Le message qu’il faut retenir, je pense, c’est : quand les ministères travaillent en collaboration, on arrive à respecter les délais , a indiqué François Tremblay, député de la CAQ dans Dubuc, lors de la coupure du ruban.

Au printemps, un avis du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avait forcé la fermeture immédiate du pont, car il le jugeait dangereux. Les travaux avaient toutefois tardé pour des raisons administratives. La municipalité de Ferland-et-Boilleau, n’étant pas propriétaire de l'infrastructure, n’était pas en mesure de le sécuriser. De plus, elle n’était pas à même d’assumer les coûts de réparation.

Ouvrir en mode plein écran Cet été, des citoyens de Ferland-et-Boilleau avaient déplacé les blocs de béton afin de retrouver l'accès au pont, qui était fermé depuis le 1er mai en raison de sa dangerosité. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a donc acquis, auprès des citoyens, les terrains sur lesquels le pont était aménagé.

90 % de la facture du pont, qui s’élève à 426 000 $, est assumée par Québec. Les 10 % restants ont été épongés par la municipalité.

Selon la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ce modèle pourrait s'appliquer dans d'autres municipalités ailleurs au Québec. Quand il arrive des situations comme ça, oui, les municipalités et les MRC sont responsables de l’aménagement de leur territoire, mais on voit ici que notre région s’est vraiment donné la main avec la MRC du Fjord-du-Saguenay , a-t-elle indiqué.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs dignitaires étaient invités pour l'inauguration officielle, dont la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Des citoyens soulagés

Des résidents et une centaine de villégiateurs empruntent le pont pour accéder à leur propriété. En entrevue au mois de juillet, le maire, Hervé Simard, avait affirmé que des citoyens continuaient de traverser le pont, malgré les pancartes qui bloquaient la route.

Des Ferboilliens étaient inquiets des impacts que pouvait générer ce barrage. Juste pour les services d’urgence, en raison du pont, on n'avait plus personne. Les pompiers, l’ambulance, on était comme isolés de l’autre côté , a affirmé un résident présent à l’inauguration qui était visiblement soulagé.