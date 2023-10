Combien coûte le travail de votre député?

Les rapports de dépenses des parlementaires pour la dernière année financière, qui s'échelonne du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, sont disponibles sur le site web de l'Assemblée nationale. Votre député est-il du type économe ou dépensier?

L’Abitibi-Témiscamingue porte peut-être les couleurs de la Coalition avenir Québec, mais les dépenses de ses trois députés pour faire fonctionner leurs bureaux, se déplacer à Québec et payer leurs employés varient d’une circonscription à l’autre.

Le total des dépenses de Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, est de 346 128 $. Elles s’élèvent à 188 659 $ pour Pierre Dufour, d'Abitibi-Est, et à 148 734 $ pour Daniel Bernard, de Rouyn-Noranda–Témiscamingue.

Ouvrir en mode plein écran Les dépenses de Suzanne Blais dépassent les 346 000 $ pour l'année financière 2022-2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Moins élevées, les dépenses de Pierre Dufour et Daniel Bernard ont commencé à être comptabilisées après les élections générales d’octobre 2022, au milieu de l’année financière.

J’avais la même question quand j’ai vu mon rapport de dépense, signale M. Dufour. Il faut comprendre que [ces données] englobent l’année 2022-2023, une période où j’ai été ministre. Et quand tu es ministre, une portion des éléments de dépenses, comme les salaires et déplacements, sont assumés par le ministère.

Suzanne Blais et Daniel Bernard ont décliné nos demandes d’entretien.

Rémunérer des employés

La députée Blais détient la masse salariale la plus élevée de la région, à près de 207 000 $. L’année précédente, ses dépenses salariales étaient de 192 728 $, ce qui représente une hausse d'environ 7 %.

Ouvrir en mode plein écran Les dépenses de Pierre Dufour étaient enregistrées différemment à l'époque où il était ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Comme son nom l’indique, la masse salariale englobe les dépenses liées à la rémunération du personnel d’un élu. Elles s’élèvent à près de 97 800 $ pour Pierre Dufour et à près de 90 000 $ pour Daniel Bernard.

Suzanne Blais, Pierre Dufour et Daniel Bernard disposent maintenant, pour l’année financière 2023-2024, d’un budget salarial de 292 666 $. Ce montant est le même pour les élus qui, comme eux, représentent des circonscriptions 4 et 5.

125 circonscriptions, 5 groupes Les 125 circonscriptions du Québec sont réparties en fonction de leur superficie dans cinq catégories. Les groupes 4 et 5, qui comprennent les comtés de 5000 à 60 000 kilomètres carrés et plus, bénéficient de certaines indemnités et allocations plus élevées, comme c’est le cas pour les frais de déplacement et la masse salariale. Les circonscriptions de l’Abitibi-Témiscamingue appartiennent au quatrième groupe, comme 18 autres comtés. Seules les circonscriptions de Duplessis et d’Ungava comptent plus de 60 000 kilomètres carrés de superficie, ce qui les classe dans la cinquième catégorie.

La masse salariale des députés des groupes 4 et 5 s’élève en moyenne à 209 953 $ pour l’année 2022-2023, une somme similaire aux dépenses enregistrées par Suzanne Blais.

Daniel Bernard et Pierre Dufour dépensent moins, mais M. Bernard est entré en fonction après son élection à l’Assemblée nationale, tandis que l’année financière était déjà bien amorcée. Certaines dépenses de M. Dufour ont quant à elles commencé à être publiées après la perte de son ministère, à la fin du mois d’octobre 2022.

Ouvrir en mode plein écran Le caquiste Denis Lamothe (à droite) a été réélu dans la circonscription d'Ungava. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Nous avons exclu de notre calcul dix circonscriptions, dont celles qui ont changé de député à la suite des élections générales du 3 octobre 2022.

Les dépenses salariales les plus importantes sont celles du député d’Ungava, Denis Lamothe, à 355 736 $. Son comté est le plus grand de la province, avec une superficie de 855 110 kilomètres carrés. La deuxième plus grande circonscription, Duplessis, équivaut à une superficie de 249 074 kilomètres carrés.

Autres dépenses

Ouvrir en mode plein écran Daniel Bernard est entré en fonction au milieu de l'année financière, après les élections générales d'octobre 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emily Beaudoin-Blais

Les locaux de circonscription de Suzanne Blais ont enregistré des dépenses d’environ 93 620 $ pour l’année 2022-2023, dont près de 66 100 $ pour les frais inhérents à son bureau [loyer des locaux, assurances, taxes locatives, système de sécurité, mobilier et fournitures, etc.].

Ce poste de dépense est en hausse de 31,5 % par rapport à 2021-2022, année où les activités des locaux de Mme Blais avaient produit des dépenses de 71 200 $. Le loyer de ses locaux est passé, lors de cette période, de 30 100 $ à 35 171 $. La hausse la plus importante a été placée dans la catégorie aménagement et déménagement , où les dépenses bondissent de 450 $ à 21 050 $. Même chose pour le mobilier et les fournitures de bureau, qui passent de 1070 $ en 2021-2022 à 8220 $ pour 2022-2023.

Ouvrir en mode plein écran Les représentants de l'Abitibi-Témiscamingue à l'Assemblée nationale, Suzanne Blais, Daniel Bernard et Pierre Dufour, lors de la dernière campagne électorale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les activités des locaux du député Pierre Dufour ont coûté pour leur part près de 59 300 $. Un nombre en baisse par rapport à l’année précédente, où les dépenses se chiffraient à 63 720$.

Il peut y avoir des petites différences [entre ces années], par exemple pour la publicité que nous faisons avec les vœux de Noël , indique M. Dufour.

Élu en octobre 2022, les activités des locaux de circonscription de Daniel Bernard se traduisent, pour les six mois suivants, par des dépenses d’un peu moins de 30 800 $.

En moyenne, le fonctionnement des locaux de circonscription des groupes 4 et 5 équivaut à 72 934 $, ce qui positionne les dépenses de Suzanne Blais au-dessus de celles-ci.

Dépenses des élus de l’Abitibi-Témiscamingue à l’Assemblée nationale entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 Type de dépenses Daniel Bernard* Suzanne Blais Pierre Dufour** Logement à Québec 7832 $ 16 600 $ 16 600 $ Coûts des déplacements pour aller à l'Assemblée nationale 17 726 $ 19 753$ 11 891$ Nombre de déplacements pour aller à l'Assemblée nationale 13 voyages 15 voyages 11,5 voyages Rémunération des employés 89 980 $ 206 670 $ 99 748 $ Déplacement du personnel 2361 $ 9485 $ 1128 $ Fonctionnement des locaux de circonscription 30 835 $ 93 620 $ 59 292 $ Total 148 734 $ 346 128 $ 188 659 $ *Les dépenses de Daniel Bernard sont moins élevées, mais ce dernier est entré en fonction au milieu de l’année financière, après son élection à l’Assemblée nationale en octobre 2022. **Un constat similaire prévaut pour les dépenses de Pierre Dufour, dont certaines ont été enregistrées auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lors de la première moitié de l’année. Source : Site web de l’Assemblée nationale

Ce sont également les frais de déplacement de Suzanne Blais qui sont les plus élevés pour l’année étudiée, à près de 19 750 $. Ces frais se limitent aux déplacements entre la circonscription d’Abitibi-Ouest et l’hôtel du Parlement, à Québec.

Le budget de Suzanne Blais comptabilise 15 séjours à Québec, contre 11,5 pour Pierre Dufour, dont les déplacements avoisinent les 11 900 $. En poste depuis moins longtemps, Daniel Bernard compte des frais de déplacement de presque 17 730 $, répartis sur 13 déplacements.

Certains déplacements de Pierre Dufour ont été comptabilisés auprès du ministère dont il était titulaire, celui des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Et Québec solidaire?

Émilise Lessard-Therrien, qui était la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue pour l’année financière 2021-2022, a déboursé près de 190 300 $ pour rémunérer son personnel.

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne députée de Rouyn-Noranda - Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien. Photo : Radio-Canada / Jesica Savard

Ses locaux de circonscription ont fonctionné lors de cette année avec 79 415 $, tandis que les frais de déplacement de l’élue solidaire s’élevaient à 37 760 $, pour un total de 27,5 déplacements enregistrés.